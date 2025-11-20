VALCOURT, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) tiendra une conférence téléphonique sur les résultats financiers de son troisième trimestre de l'exercice financier 2026 le jeudi, 4 décembre 2025.

José Boisjoli, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef de la direction financière, présenteront les résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2026 et répondront aux questions des analystes à 9 h (HNE).

Résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2026

Le communiqué de presse sera diffusé sur les fils de presse canadien et américain le jeudi 4 décembre, vers 6 h (HNE).

Pour les investisseurs et les analystes :

Téléphone : 1 800 717-1738 (sans frais en Amérique du Nord)

Code d'événement : 47573

Cliquez ici pour les numéros internationaux

Webdiffusion : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion.

Les médias sont autorisés à participer à l'appel, mais ne pourront poser de questions. Cette webdiffusion sera également retransmise en direct ici et accessible aux médias et aux participants intéressés. Un enregistrement sera disponible ici deux heures après l'événement et pendant 30 jours suivant la diffusion originale de la conférence téléphonique.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

