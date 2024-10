VALCOURT, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui qu'elle met en place un processus de vente de ses activités du Groupe marin, soit Alumacraft, Manitou, Telwater (Quintrex, Stacer, Savage et Yellowfin), et les pièces, accessoires et vêtements du Groupe marin. Ce processus exclut les activités reliées à ses motomarines Sea-Doo, ses pontons Sea-Doo Switch ainsi que ses systèmes de propulsion à jet.

À la lumière du contexte économique difficile, BRP a décidé de concentrer ses efforts et ses investissements sur ses activités de sports motorisés liées à ses Produits toutes saisons, ses Produits saisonniers, son portefeuille de pièces, accessoires et vêtements, ainsi que ses moteurs pour fabricants d'équipements d'origine.

« Après mûre réflexion, et étant donné la dynamique actuelle au sein des industries des sports motorisés et de la navigation de plaisance, nous avons décidé de miser sur nos activités liées aux sports motorisés et de vendre nos activités du Groupe marin », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Au cours des dernières années, nous avons établi une base solide pour notre Groupe marin en investissant dans le développement de produits novateurs et dans la modernisation de nos usines de production. Nous croyons que ces marques emblématiques peuvent offrir des perspectives de création de valeur intéressantes à un nouveau propriétaire. »

L'objectif de BRP est de solidifier sa position en tant que fabricant d'équipements d'origine mondial de premier plan dans l'industrie des sports motorisés. La Société a confiance que cette décision lui permettra de tirer profit d'occasions de croissance au sein de l'industrie des sports motorisés et d'améliorer son profil de rentabilité, renforçant ainsi sa position en vue d'un succès à long terme.

Compte tenu que BRP s'attend à ce que ce processus se termine au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, elle n'anticipe aucun impact sur ses prévisions financières pour l'exercice 2025. La Société ne partagera aucun commentaire sur l'évolution du processus.

BRP a retenu les services de la Financière Banque Nationale inc. pour assister dans ce processus de vente.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter : les déclarations relatives au processus de vente de ses activités du Groupe marin, aux activités incluses ou non dans ce processus, à l'échéancier prévu pour l'achèvement du processus, aux résultats potentiels de ce processus et aux attentes concernant ce que ces activités peuvent offrir à un nouvel acheteur, à l'impact prévu sur les activités principales liées aux sports motorisés de BRP, y compris sur sa capacité à renforcer sa position, à tirer profit d'occasions de croissance et à améliorer son profil de rentabilité, et à l'absence d'impact prévu sur ses prévisions financières pour l'exercice 2025, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, consistent en des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », leur forme négative, ou l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables, visent à identifier les énoncés prospectifs. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans le rapport de gestion de BRP pour l'exercice clos le 31 janvier 2024 et dans d'autres documents d'information continue déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média: Emilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tel.: 450.532.6462, [email protected]; Stratégie corporative et développement: Minh Thanh Tran, Premier vice-président, Stratégie de la Société, [email protected]