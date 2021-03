« Nous avons toujours dit que la question de l'électrification, était de savoir quand ça allait se faire plutôt que si ça allait se faire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous dévoiler plus de détails à propos de notre plan qui nous permettra d'offrir des produits qui révolutionneront l'industrie et qui amélioreront l'expérience des consommateurs grâce à de nouvelles options électriques, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. Nous mettons à profit notre savoir-faire en matière d'ingénierie et nos capacités à innover pour définir la meilleure stratégie de développement de produits à propulsion électrique. »

Après avoir développé et évalué plusieurs concepts, BRP a pris la décision audacieuse de concevoir sa propre technologie modulaire de propulsion électrique Rotax qui sera mise à profit dans toutes les gammes de produits et qui améliorera l'expérience des consommateurs en offrant de nouvelles options électriques. Pour y parvenir, BRP agrandit ses installations de développement de moteurs électriques Rotax à Gunskirchen, en Autriche, et crée le Centre de développement de véhicules électriques BRP dans sa ville natale, à Valcourt, Québec, Canada. Cette installation sera équipée de matériel à la fine pointe de la technologie, dont plusieurs plateformes d'essai et dynamomètres sophistiqués, ainsi qu'une cellule de production robotisée ultramoderne pour les batteries de véhicules électriques.

« Nous sommes ravis de créer notre propre centre d'expertise et de nous impliquer dans le monde du véhicule électrique, a expliqué Bernard Guy, vice-président principal, Stratégie globale des produits. Nos experts en véhicules électriques pourront concevoir notre propre technologie tout en faisant l'expérience de l'agilité que possède une entreprise en démarrage, mais avec les avantages que leur procurent les ressources financières et les équipements de pointe de BRP », a-t-il ajouté.

Le parcours électrique de BRP

Au début de 2019, BRP a acquis les actifs d'Alta Motors, un fabricant de motos électriques, pour ensuite commercialiser le Rotax Sonic E-Kart, qui est présentement utilisé au Rotax MAX Dome à Linz, en Autriche. Quelques mois plus tard, l'entreprise présentait ses concepts électriques au Club BRP 2019, permettant de donner un aperçu de ce que pourrait réserver l'avenir pour ses gammes de produits et d'autres segments potentiels. Au fil des ans, BRP a produit plusieurs véhicules électriques à batterie, hybrides et même à piles à combustible. L'annonce d'aujourd'hui met encore plus en évidence le parcours de BRP en matière de véhicules électriques, avec une vision claire et des plans précis pour le déploiement de ses produits électriques.

BRP élargit son équipe de développement de véhicules électriques

L'équipe de recherche et développement s'agrandit rapidement, et BRP recrute pour pourvoir plusieurs postes alors que l'entreprise passe à la prochaine phase de développement de sa technologie de propulsion électrique. Avec la participation du Québec, de l'Autriche, de la Finlande et des États-Unis, les employés hautement qualifiés de BRP de partout dans le monde, dont des centaines d'ingénieurs et de techniciens spécialisés, travailleront ensemble pour concevoir et produire des véhicules électriques chez BRP.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi dans les centres de recherche et développement sur les véhicules électriques de BRP, veuillez visiter https://careers.brp.com/ev

