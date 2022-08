VALCOURT, QC, le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive avec Kongsberg Automotive ASA et sa filiale Kongsberg Inc. (ci-après désignée comme KA) pour acquérir la quasi-totalité des actifs liés à ses activités de sports motorisés situées à Shawinigan, au Québec (« KA Shawinigan »). En tant que chef de file dans le développement et la fabrication de produits électroniques et mécatroniques, KA Shawinigan est un fournisseur de longue date de BRP.

« Au fil des années, nous avons développé une relation solide basée sur la confiance et des valeurs communes avec KA Shawinigan, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. Nous sommes très enthousiastes à l'égard de cette acquisition qui s'inscrit dans notre stratégie concernant nos produits d'avenir, notamment notre plan d'électrification. Elle nous permettra d'acquérir une expertise supplémentaire en mécatronique et de renforcer nos capacités d'innovation. Nous avons hâte d'accueillir plus de 300 employés hautement qualifiés et compétents qui sont déjà spécialisés dans le développement et la fabrication de composants clés pour plusieurs des gammes de produits BRP. »

« KA et BRP ont une longue histoire de collaboration, a déclaré Joerg Buchheim, président et chef de la direction de KA. Les composants de KA font partie intégrante de nombreux produits de BRP et, avec cette transaction, nous sommes heureux de leur permettre d'intégrer ces activités. Le produit net de cette transaction permettra à KA d'explorer de nouveaux marchés cibles, de stimuler l'innovation et d'attirer de nouvelles occasions de développement d'affaires. Je me réjouis du travail que nos collègues de Shawinigan accompliront au sein de BRP et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. »

« De plus, en intégrant les activités de KA Shawinigan, nous prévoyons gagner en agilité pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement et optimiser notre productivité », a ajouté M. Boisjoli.

L'acquisition prévue est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être complétée d'ici la fin du troisième trimestre du présent exercice financier. BRP prévoit fournir un emploi continu aux employés de KA Shawinigan qui font partie de l'acquisition et poursuivre les activités de cette entité à son emplacement à Shawinigan.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans ce communiqué, y compris les déclarations relatives à l'achèvement de la transaction avec Kongsberg Automotive ASA et sa filiale Kongsberg Inc. (ci-après désignée comme KA) pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de KA Shawinigan, aux avantages prévus associés à l'achèvement de cette acquisition, à la réception de toutes les approbations requises pour clôturer l'acquisition, à la date de clôture de l'acquisition, aux plans commerciaux et stratégiques de la Société, et à d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de refléter des événements futurs ou des changements de circonstances ou d'opinions, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable. Si la Société décidait de mettre à jour un énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué, il ne faudrait pas en conclure que la Société fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

À propos de Kongsberg Automotive ASA

Kongsberg Automotive propose des technologies de pointe à l'industrie mondiale de l'automobile. Nous contribuons à la transition mondiale vers une mobilité durable en mettant en pratique l'ingénierie, la durabilité et l'innovation. Notre gamme de produits comprend des systèmes de contrôle et de commande de mouvement pour la conduite, des dispositifs d'assemblages de liquides et des solutions industrielles d'interface de conduite. Pour en savoir plus : kongsbergautomotive.com

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

