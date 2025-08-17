La gamme électrique de BRP comprend désormais les motos Can-Am Pulse et Origin, quatre motoneiges électriques Ski-Doo et Lynx, le groupe motopropulseur de course Rotax E10 pour karts et le Can-Am Outlander Electric, chacun étant conçu pour répondre aux besoins de conducteurs.

« Chez BRP, notre approche envers l'électrification est délibérée et stratégique : nous électrifions là où cela a un sens sur le plan commercial et où cela ajoute une réelle valeur pour nos consommateurs », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Le VTT Outlander Electric est puissant, silencieux et performant, et il reflète notre engagement envers l'innovation et le développement durable. Il s'agit d'une autre étape importante dans notre parcours pour devenir une référence dans cette évolution technologique, et renforcer notre offre avec des expériences totalement nouvelles, électrifiées grâce à notre propre technologie. »

Une évolution silencieuse : le tout nouveau Can-Am Outlander Electric 2026

Le Can-Am Outlander Electric 2026 redéfinit le travail utilitaire et l'aventure pour les agriculteurs, les éleveurs et les amateurs de plein air. Ce nouveau modèle de 47 ch et 53 lb-pi de couple au sol a une autonomie pouvant atteindre 80 km (50 miles) dans des conditions optimales grâce à la technologie modulaire de propulsion électrique Rotax E-Power développée par BRP, la même que celle intégrée à ses motos et ses motoneiges électriques. Il offre une accélération instantanée et trois modes de conduite (Normal, Sport, Travail), et se recharge de 20 à 80 % en seulement 50 minutes à l'aide d'une borne de niveau 2.

Ce qui distingue réellement le Can-Am Outlander Electric 2026 est sa conduite silencieuse. Avec une alimentation électrique, des pneus XPS Recon Force réduisant le bruit, une suspension optimisée et un système de refroidissement silencieux, ce VTT offre une expérience de conduite fluide, parfaite pour connecter avec la terre et explorer la nature sans la perturber. Le tout en offrant la véritable expérience Can-Am grâce à une capacité de remorquage de 1 830 lb, la meilleure de l'industrie, des performances tout-terrain impressionnantes et plus de 120 accessoires disponibles pour offrir une expérience entièrement personnalisable à tous les conducteurs, peu importe leur environnement.

« Avec le Outlander Electric, nous ne lançons pas seulement un nouveau VTT, nous introduisons une nouvelle façon de vivre et de travailler en plein air », a déclaré Julie Tourville, directrice du marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP. « Ce véhicule est conçu pour permettre aux conducteurs et aux travailleurs de se sentir plus connectés à leur environnement. Il est puissant, silencieux et fidèle à ce que nous faisons chez BRP. Il montre comment nous donnons vie à des innovations utiles. »

Premier anniversaire : les motos électriques Can-Am

Un an après le lancement officiel des motos Can-Am Pulse et Can-Am Origin, le retour de BRP dans ce marché a été accueilli avec enthousiasme. Soutenues par un réseau mondial de 265 concessionnaires en pleine expansion, ces motos entièrement électriques sont conçues pour les conducteurs urbains et les explorateurs adeptes du double usage. Elles apportent un nouveau niveau de facilité d'utilisation et de design à cette catégorie.

Les motos sont équipées d'une batterie de 8,9 kWh refroidie par liquide. Elles offrent une autonomie pouvant atteindre 160 km en ville et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Les commentaires des conducteurs sont positifs, louant le couple généreux, la maniabilité et la confiance silencieuse qu'elles procurent sur route et sur les sentiers.

Électrifier la neige : Ski-Doo et Lynx ouvrent la voie

En 2023, BRP a lancé ses premières motoneiges électriques sous les marques Ski-Doo et Lynx. Aujourd'hui, quatre modèles électriques, initialement conçus pour les opérateurs de tours guidés, les stations de ski et les centres de villégiature, sont désormais disponibles pour les consommateurs, leur offrant un accès sans émissions à l'arrière-pays. L'adoption par les opérateurs du réseau d'aventures Expériences BRP (Uncharted Society) a permis à BRP de perfectionner ses plateformes tout en offrant des performances réelles dans certains des meilleurs terrains de jeu au monde.

BRP : la référence en matière d'électrification dans l'industrie des sports motorisés

BRP est le fabricant d'équipement d'origine dans l'industrie des sports motorisés proposant le plus grand nombre de modèles électriques dans le plus de catégories de véhicules. Chaque modèle électrique BRP est conçu selon son utilisation, qu'il s'agisse de se déplacer silencieusement dans la neige, de faire des trajets quotidiens ou d'effectuer des tâches difficiles sur une ferme. Cette diversité reflète la profonde compréhension que BRP a de sa clientèle mondiale et des domaines dans lesquels les innovations en matière de véhicules lui apporteront le plus de valeur.

Avec des centres de développement à Valcourt, au Québec, Canada, et à Gunskirchen, en Autriche, et des sites d'assemblage au Mexique et en Finlande, BRP est le seul fabricant de sports motorisés à disposer de sa propre technologie modulaire de propulsion électrique entièrement intégrée à l'interne, comprenant le bloc-batterie, l'onduleur, le moteur, le chargeur et le logiciel du véhicule. Cette stratégie confère à BRP une agilité, une performance et une constance de charge inégalées, ainsi que la capacité de développer l'électrification à long terme.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

