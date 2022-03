« L'investissement continu de BRP au Michigan souligne le leadership manufacturier de notre état, la force de notre climat d'affaires et le talent de notre main-d'œuvre », a déclaré Quentin Messer, Jr, PDG du MEDC et président du Michigan Strategic Fund. « Ce projet est une victoire pour la région de Lansing et pour l'ensemble de l'état. Nous sommes reconnaissants au gouverneur et aux responsables législatifs pour leur soutien continu au Michigan Business Development Program qui rend ces projets possibles. Nous apprécions les efforts de LEAP et de nos autres partenaires locaux. Nous nous réjouissons de travailler avec BRP à mesure que l'entreprise se développe et offre de plus grandes opportunités à nos amis et voisins dans tout l'état. »

« Lorsque des marques mondiales en pleine croissance, comme Manitou, choisissent de prendre de l'expansion dans la région de Lansing, cette initiative en dit long sur la capacité de notre région à être concurrentielle à l'échelle internationale », a déclaré Bob Trezise, président et PDG du LEAP. « Notre solide système de soutien aux entreprises, notre bassin de talents en ingénierie de classe mondiale et nos communautés culturellement riches s'imposent une fois de plus. Bien sûr, des projets comme celui-ci portent leurs fruits grâce à de grands partenaires, y compris la MEDC, le LCC, le CAMW! et le canton de Watertown, qui se sont réunis pour aider BRP à faire de l'expansion des pontons de Manitou dans la région de Lansing. Félicitations à tous ! »

« La forte demande soutenue que nous avons constatée pour nos produits témoigne de leur durabilité et de leur qualité. BRP a continué à développer son portefeuille maritime au moyen d'acquisitions stratégiques de marques de classe mondiale comme Manitou, Alumacraft et Quintrex, et à élargir sa capacité de production », a déclaré Karim Donnez, vice-président principal, Groupe marine, BRP. « Comme en ce qui concerne tous nos produits, nous avons pour but d'acquérir des parts de marché dans le secteur marin et comptons sur la main-d'œuvre hautement qualifiée et expérimentée du Michigan pour continuer à nous aider à atteindre nos objectifs. »

BRP a fait l'acquisition de Manitou en 2018 dans le cadre de sa stratégie visant à transformer l'expérience client et à apporter des innovations révolutionnaires à l'industrie marine. L'entreprise recherche activement des candidats pour pourvoir des postes dans la région de Lansing, notamment des postes de soudeurs, d'assembleurs et de fabricants, d'ingénieurs et de techniciens d'ingénierie. Pour plus d'informations sur les postes à pourvoir, visitez le site Web de Manitou .

