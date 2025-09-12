BRP clôture avec succès le Club BRP 2026

Produits : nouveautés pour 2026

BRP a poursuivi son élan en matière d'innovation avec le lancement de plusieurs premières dans l'industrie et de produits révolutionnaires conçus pour des utilisations ciblées.

BRP élargit son offre mondiale de véhicules électriques avec le lancement du tout nouveau Can-Am Outlander Electric 2026. Ce véhicule tout-terrain (VTT) électrique est propulsé par la même technologie modulaire de propulsion électrique Rotax E-Power, développée par BRP et utilisée dans les motoneiges électriques Lynx et Ski-Doo, lancées en 2023, et dans les motos électriques Can-Am Pulse et Can-Am Origin, lancées en 2024.

Can-Am révolutionne le monde des véhicules côte à côte utilitaires et récréatifs avec la nouvelle génération de son modèle Can-Am Defender. Cette icône dans l'industrie fait l'objet d'une refonte complète, consolidant ainsi sa position parmi les véhicules côte à côte (VCC) utilitaires et récréatifs les plus performants, polyvalents et fiables sur le marché.

Can-Am innove toujours dans le reste de sa gamme hors route avec le lancement du Outlander MAX 6x6, du Maverick R X rc, et du premier VTT équipé d'une suspension semi-active.

Sur la route, Can-Am offre une expérience de conduite raffinée avec de nouvelles couleurs, plus de 250 accessoires et de nouvelles caractéristiques sur ses modèles Can-Am Spyder, Ryker et Canyon.

Sea-Doo améliore la connectivité de ses motomarines et augmente la puissance de ses pontons Switch pour 2026. L'écran tactile intuitif de 10,25 pouces est désormais de série sur les modèles RXT-X, FishPro Trophy, Wake Pro et Explorer Pro 2026, alors que le moteur Rotax 1630 ACE de 300 ch ainsi qu'un plus grand réservoir de carburant sont maintenant offerts sur certains modèles Sea-Doo Switch de 18 et de 21 pieds.

Reconnaissance des meilleurs concessionnaires et distributeurs du réseau mondial de BRP

Lors de l'événement à Boston, BRP a récompensé son incroyable réseau de concessionnaires et de distributeurs par le biais de prix annuels, reconnaissant ainsi leurs réalisations exceptionnelles, leur excellent service à la clientèle, leurs performances en termes de parts de marché locales et leur succès global dans le domaine de la vente au détail. Pour l'Amérique du Nord, BRP a eu le plaisir d'annoncer les concessionnaires suivants comme concessionnaires de l'année 2025 pour Can-Am et Sea-Doo :

VTT et VCC Can-Am Concessionnaire national de l'année - Canada : Powerstore Inc. de Saint John , Nouveau Brunswick. Concessionnaire national de l'année - É.-U. : Sheridan Powersports de Sheridan, Wyoming .

Can-Am 3 roues Concessionnaire national de l'année - Canada : Jean Morneau Rivière-du-Loup de Rivière-du-Loup, Québec. Concessionnaire national de l'année - É.-U. : Roberts Sports of Malone LLC de Malone, New York .

Motomarines et pontons Sea-Doo Concessionnaire national de l'année - Canada : Banner Recreation and Marine de Kelowna , Colombie Britannique. Concessionnaire national de l'année - É.-U. : Ride Now Powersports Chandler de Chandler, Arizona .



Jean Morneau Rivière-du-Loup a été nommé concessionnaire canadien de l'année pour les véhicules Can-Am 3 roues pour son engagement à offrir chaque jour une expérience client exceptionnelle. « Ce prix représente une étape importante pour nous. Il récompense la passion, l'engagement et le souci du client qui animent notre équipe. Nous sommes très reconnaissants envers nos fidèles clients et partenaires qui ont contribué à cette réussite », a déclaré Jean-François Morneau de Jean Morneau Rivière-du-Loup.

David Baker, vice-président et directeur général, Sports motorisés, Amérique du Nord, a déclaré : « Nous avons sans aucun doute le meilleur réseau de vente au détail de l'industrie, et nous avons le privilège de pouvoir compter sur leur passion pour servir nos clients. En tant que chef de file dans l'industrie des sports motorisés, notre objectif est d'être le partenaire le plus centré sur le client en améliorant l'expérience des propriétaires des marques BRP. Notre événement destiné aux concessionnaires vise à partager cette mission. C'est un honneur pour moi de récompenser les meilleurs des meilleurs à travers nos prix « Concessionnaire de l'année » et de célébrer ensemble leurs réalisations exceptionnelles. »

En plus des concessionnaires au Canada et aux États-Unis, BRP a remis 58 prix à des concessionnaires et distributeurs des régions Amérique latine et Asie-Pacifique, ainsi qu'à des distributeurs de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Lancement de la formation Conduite Responsable pour les concessionnaires

BRP croit que l'amélioration de l'expérience client grâce aux principes fondamentaux d'une conduite sécuritaire et responsable, tout comme la protection de nos terrains de jeu, sont essentiels pour assurer l'avenir des sports motorisés. Le réseau de concessionnaires est au cœur de cette mission.

La formation Conduite Responsable est une série d'ateliers en ligne, gratuits, visant à donner aux conducteurs de sports motorisés les moyens de se déplacer de manière responsable et en toute sécurité, de veiller les uns sur les autres, et de protéger les sentiers et les espaces naturels. Développé en collaboration avec Tread Lightly! , un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la pratique responsable des sports motorisés, le programme a été lancé en février 2025 pour les conducteurs à travers le monde.

Au Club BRP 2026, BRP a élargi ce mouvement avec le lancement d'une édition spéciale de la formation Conduite Responsable, dédiée aux concessionnaires. Adaptés à la réalité commerciale des concessionnaires et distributeurs BRP, ces ateliers de 15 minutes couvrent les terrains de jeu que sont le hors route, l'eau, la route, et bientôt la neige. Ils fournissent des outils pratiques aux concessionnaires pour améliorer l'expérience client, renforcer leur expertise et consolider leur rôle de leader dans le domaine de la conduite responsable. En adoptant la formation Conduite Responsable, les conducteurs et les concessionnaires unissent leurs forces pour protéger l'accès à long terme aux sentiers, aux voies navigables et aux terrains de jeu, tout en bâtissant un avenir plus solide pour les sports motorisés.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média: Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]