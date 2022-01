Au sein de ce nouveau studio, les experts en design pousseront encore davantage le savoir-faire diversifié de BRP et se concentreront sur la réalisation d'études de concepts avancées traitant entre autres de la mobilité durable. En raison de la proximité géographique et de la compréhension de la dynamique du marché, l'installation est également dans une position unique pour fournir des services supplémentaires de design aux partenaires internes basés en Europe et en Scandinavie, tels que Rotax et Lynx.

BRP a évalué plusieurs emplacements et a choisi le sud de la France pour son nouveau studio de design. Reconnue comme un pôle de recherche en technologie verte, la région bénéficie également d'un climat idéal et de paysages magnifiques. Le style de vie de la Côte d'Azur et le riche mélange d'art, de culture et d'architecture de la région ont également été pris en compte lors de la décision.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce nouveau centre de design. Cela nous permettra de continuer à diversifier notre main-d'œuvre et à attirer des professionnels en design des plus talentueux d'Europe. Je suis convaincu que Sophia-Antipolis inspirera nos équipes à créer des nouveaux concepts au design des plus inusités », a déclaré Denys Lapointe, vice-président principal, Design, Innovation et Support créatif. « L'innovation et le design font intrinsèquement partie de l'ADN de BRP. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre équipe de design et innovation afin d'imaginer les paradigmes de demain en matière de mobilité », a-t-il ajouté.

L'équipe du studio de design européen sera dirigée par un chef de service en Design dédié et comprendra plusieurs professionnels en design de produits, de transport et en CAD. Le recrutement est officiellement en cours. Veuillez visiter brp.com pour de plus amples renseignements sur les possibilités de carrière.

BRP souhaite remercier les partenaires institutionnels qui ont accueilli notre projet et y apportent leur soutien, en particulier Team Côte d'Azur et les autorités publiques locales.

