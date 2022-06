VALCOURT, QC, le 14 juin 2022 /CNW/ - BRP (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) annonce aujourd'hui qu'elle a augmenté le total des engagements disponibles aux termes de sa facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars canadiens pour le porter à 1,5 milliard de dollars canadiens, et qu'elle a obtenu un prêt à terme supplémentaire de 100 millions de dollars américains de certains prêteurs existants aux termes de sa convention de crédit de prêt à terme.

« Nous sommes heureux d'avoir pu effectuer ces opérations qui renforcent notre position de liquidité. Notre capacité à mener à bien ces opérations rend compte du dynamisme marqué que nous avons connu au cours de notre exercice clos le 31 janvier et du premier trimestre de notre exercice en cours, ainsi que des perspectives solides de notre entreprise, a déclaré Sébastien Martel, chef de la direction financière de BRP. Grâce à notre bilan renforcé, nous sommes bien placés pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires au moyen d'investissements soutenus dans notre croissance à long terme et du déploiement stratégique de nos capitaux. »

Les coûts d'emprunt aux termes de la convention de crédit renouvelable demeurent inchangés. La nouvelle tranche du prêt à terme porte intérêt au taux de financement à un jour garanti (Secured Overnight Financing Rate ou le « SOFR ») à terme (défini comme le taux d'intérêt à terme prospectif fondé sur le SOFR majoré d'un ajustement usuel au titre de l'écart de crédit) majoré de 3,0 %, le taux SOFR minimal étant de 0,5 %, et vient à échéance le 10 juin 2024. Aux termes de ce financement, l'encours de la facilité à terme de la Société (y compris son prêt à terme B-1) s'élèvera à 1 588,6 milliards de dollars américains. Le produit du prêt à terme supplémentaire de 100 millions de dollars américains sera affecté aux fins générales de l'entreprise et au paiement des frais connexes du financement.

