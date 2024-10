VALCOURT, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce que, pour des raisons personnelles, Mme Estelle Métayer a remis sa démission à titre d'administratrice de la Société, à compter d'aujourd'hui. Mme Métayer siégeait au conseil d'administration de la Société depuis 2014.

« Le conseil d'administration remercie chaleureusement Estelle pour sa contribution à la Société et les conseils qu'elle lui a prodigués au cours de la dernière décennie », a déclaré José Boisjoli, président du conseil d'administration de BRP. « Son apport stratégique et son leadership en matière de gouvernance ont guidé l'entreprise à travers des moments cruciaux. BRP a eu la chance de bénéficier de son expertise, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets. »

« Je remercie les actionnaires pour leur confiance. Siéger au conseil d'administration de BRP et contribuer à sa croissance et à son innovation a été un honneur et une grande fierté », a déclaré Mme Métayer.

