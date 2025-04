VALCOURT, QC, le 23 avril 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) (« BRP » ou la « Société ») annonce que son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») se tiendra à 11 h HAE, le jeudi 29 mai 2025 par le biais d'une webdiffusion en direct.

La Société tiendra une assemblée entièrement virtuelle, à laquelle tous les actionnaires, indépendamment de leur emplacement et de l'importance de leur actionnariat, auront une chance égale d'assister. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés sont fortement encouragés à exercer leur droit de vote à l'avance comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction mise en ligne en même temps que ce communiqué de presse sur le site Web de la Société au brp.com , sur SEDAR+ et sur EDGAR, ou à voter virtuellement le jour de l'assemblée en ligne. Les résultats du vote pour chacune des résolutions seront annoncés après l'assemblée et communiqués sur SEDAR+.

Les actionnaires désirant participer en ligne peuvent le faire en se rendant à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-202-255-442 et en cliquant sur « J'ai un identifiant », puis en inscrivant le numéro de contrôle de 15 chiffres indiqué sur leur formulaire de procuration et le mot de passe « brp2025 ». Toute personne qui veut se joindre à l'assemblée en tant qu'invité peut le faire en cliquant sur « Invité » et en remplissant ensuite le formulaire en ligne. Les invités pourront écouter l'assemblée, mais ne pourront pas voter ni poser de questions. Les actionnaires et invités peuvent également assister à l'assemblée par conférence téléphonique aux numéros suivants :

En français : 1 877 859-1484

En anglais : 1 888 977-5948

Original (sans interprétation) : 1 888 870-3025

Après l'assemblée, la webdiffusion sera accessible sur le site Web de la Société au brp.com jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés auront également le droit de transmettre des questions à la Société avant l'assemblée par courriel au [email protected] , et durant l'assemblée par le biais de la plateforme accessible au https://meetings.lumiconnect.com/400-202-255-442 . Sous réserve de certaines vérifications par la Société, ces questions seront abordées à l'assemblée. Les questions transmises à l'avance par courriel doivent être reçues au plus tard à 11 h (HAE) le 27 mai 2025 ou, si l'assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la tenue ou la reprise de l'assemblée (à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés).

