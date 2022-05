VALCOURT, QC, le 11 mai 2022 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui avoir pris livraison de 2 427 184 actions à droit de vote subalterne (les « actions ») et les avoir payées au prix de 103,00 $ chacune par suite de son importante offre publique de rachat (« IOPR ») visant à racheter aux fins d'annulation un certain nombre de ses actions à un prix de rachat global d'un maximum de 250 millions de dollars. Toutes les sommes d'argent sont exprimées en dollars canadiens.

Les actions rachetées ont un prix de rachat global d'environ 250 millions de dollars et représentent environ 3 % du nombre total d'actions et d'actions à droit de vote multiple émises et en circulation de BRP au 10 mai 2022. Après la prise d'effet de l'IOPR, il y aura 36 300 431 actions et 42 384 200 actions à droit de vote multiple de BRP émises et en circulation.

Un total de 2 652 202 actions ont été valablement déposées par voie de dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de rachat, et leur dépôt n'a pas été révoqué. Comme l'IOPR a été sursouscrite, les actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat ou des dépôts au prix de rachat se sont fait racheter par BRP environ 91 % de leurs actions valablement déposées (sauf les actionnaires qui ont déposé des lots irréguliers, lesquels n'étaient pas admissibles à une réduction proportionnelle).

Les actions et les actions à droit de vote multiple non rachetées, notamment en raison de la réduction proportionnelle ou d'un dépôt non valable et celles déposées aux enchères à des prix supérieurs au prix de rachat, seront remises aux actionnaires dans les meilleurs délais par le dépositaire.

Le paiement et le règlement des actions rachetées seront effectués par Services aux investisseurs Computershare inc. le 16 mai 2022 ou vers cette date, conformément à l'IOPR et à la législation applicable.

Conformément à l'IOPR, le rachat des actions a engendré un dividende réputé de 97,65 $ par action rachetée. La totalité du dividende réputé avoir été payé par BRP à des résidents canadiens est désignée comme un « dividende déterminé » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

Les détails complets de l'IOPR se trouvent dans l'offre de rachat et la note d'information datées du 31 mars 2022, ainsi que dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie s'y rapportant. Ces documents ont été déposés et peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de rachat ni une sollicitation d'offre de rachat des actions de BRP.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué, y compris les énoncés se rapportant à l'IOPR, à la date du paiement et du règlement des actions rachetées aux termes de l'IOPR et au nombre d'actions et d'actions à droit de vote multiple qui devraient être émises et en circulation après la réalisation de l'IOPR, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « perspectives », « prévisions », « projets », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas s'avérer vraies et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties du rendement futur et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de BRP diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou du rendement futurs sous-entendus par ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont communiqués dans l'offre de rachat et dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards $ CA provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

