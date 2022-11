VALCOURT, QC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce que Louis Laporte a fait part de sa décision de se retirer du conseil d'administration de l'entreprise à compter de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société prévue le 1er juin 2023, après 20 ans passés en tant que l'un de ses administrateurs.

« Louis a été un conseiller de confiance et un membre actif du conseil d'administration de BRP depuis sa création en 2003. Je le remercie pour son service dévoué et sa précieuse contribution tout au long de son mandat, a déclaré José Boisjoli, président du conseil d'administration et chef de la direction de BRP. Nous avons grandement apprécié et bénéficié de la profonde compréhension qu'a Louis de nos activités commerciales et de nos produits. »

BRP a le plaisir de confirmer qu'Élaine Beaudoin, une administratrice de sociétés expérimentée et une cheffe d'entreprise accomplie, sera proposée comme candidate pour remplacer M. Laporte au conseil d'administration de la Société dans le cadre de la prochaine assemblée des actionnaires de l'entreprise. Auparavant, Mme Beaudoin a été pendant plusieurs années chef de la direction d'Unifix Inc, une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux de béton léger. Elle siège actuellement à plusieurs conseils d'administration et, de 2000 à 2017, elle a été membre du conseil d'administration de Canam Inc.

BRP est également fière d'annoncer que Michael Ross a été nommé à son conseil d'administration en tant que nouveau membre indépendant. M. Ross occupe actuellement le poste de chef de la direction financière de Sesami Cash Management Technologies Corporation et a précédemment occupé divers postes de direction financière dans des entreprises de premier plan, notamment celui de chef de la direction financière de Dollarama Inc. pendant plus de dix ans. Son expertise en comptabilité et en finance et sa solide connaissance des marchés financiers seront très précieuses pour BRP. M. Ross a également été nommé au comité de vérification du conseil d'administration.

