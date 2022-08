VALCOURT, QC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une participation de 80 % dans Pinion GmbH, une entreprise pionnière de la technologie des boîtes à engrenages basée à Denkendorf, en Allemagne. Motivée par une passion pour la mobilité durable, l'équipe de Pinion, qui compte plus de 60 employés à temps plein, conçoit, développe, assemble et vend des boîtes à engrenages mécaniques pour les vélos traditionnels et électriques. Les boîtes à engrenages de l'entreprise, qui sont à la pointe de la technologie, s'inspirent de celles des transmissions automobiles et offrent une dynamique de cyclisme unique et des performances de changement de vitesse inégalées.

« Au-delà de nos produits de sports motorisés et marins existants, nous élargissons notre marché potentiel et entrons dans des catégories inexploitées telles que la mobilité urbaine et les services, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. Cette acquisition est stratégique pour nous, car elle permet à BRP de tirer parti de la technologie de pointe unique de Pinon afin de stimuler le développement de nouveaux produits électriques à assistance humaine. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Pinion. »

Pinion a été fondée en 2008 par Christoph Lermen et Michael Schmitz, deux ingénieurs automobiles. Les deux cofondateurs et directeurs généraux resteront actionnaires de Pinion, tout comme le directeur général et actionnaire Thomas Raith. Ces trois dirigeants continueront à façonner la voie du succès de l'entreprise et à jouer un rôle clé dans son orientation stratégique de concert avec les employés hautement qualifiés de Pinion. Les bureaux resteront en Allemagne.

Christoph Lermen, cofondateur et directeur général de Pinion GmbH, a ajouté : « La culture de BRP axée sur l'innovation perpétuelle et la recherche et le développement reflète la nôtre. Nous sommes fiers de nous joindre à une entreprise aussi respectée et nous avons hâte de repousser les limites de l'innovation avec eux. Ensemble, nous continuerons à fournir la technologie de pointe des boîtes de vitesses Pinion à nos plus de 100 fabricants de vélos, tout en élargissant notre offre et en développant une nouvelle génération de solutions d'entraînement. »

Cette annonce fait suite à l'acquisition par BRP de Great Wall Motor Austria GmbH. Ce centre de R et D de véhicules électriques de pointe basé à Kottingbrunn, en Autriche, se spécialise dans les systèmes d'entraînement et de transmissions électriques, solidifiant l'expertise de BRP en matière de technologie des groupes motopropulseurs électriques pour ses gammes de produits existantes et les lancements de produits à venir.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Certains renseignements inclus dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages anticipés associés à cette acquisition, les déclarations relatives à l'intégration de Pinion GmbH dans les activités de la Société, les plans de la Société pour les gammes de produits existantes et les lancements de produits à venir, les plans commerciaux et stratégiques de la Société, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prévisionnels sont généralement identifiés par l'utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « planifie », « compte », « tendances », « indications », « anticipe », « croit », « estime », « perspective », « prédit », « projette », « probablement » ou « potentiel », ou leurs variantes négatives ou autres de ces mots ou autres mots ou phrases comparables. De par leur nature, les énoncés prévisionnels comportent des incertitudes et des risques inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que spécifiques. BRP prévient que ses hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Ces énoncés prévisionnels ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres éléments sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

