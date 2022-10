OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Chaque année, des personnes et des organisations des Premières Nations de tout le Canada sont reconnues par leurs pairs pour avoir fait preuve de leadership et d'un dévouement exceptionnel à l'égard de la promotion de l'eau potable propre et sûre dans les communautés des Premières Nations, dans le cadre du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau.

Aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada est heureux d'annoncer que Brian Indian des Ojibway de l'Onigaming First Nation est le récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2022. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, s'est entretenue avec le récipiendaire au début de la semaine pour lui annoncer la nouvelle et en savoir plus sur son expérience en tant qu'opérateur de traitement de l'eau.

En tant que l'un des seuls opérateurs en traitement de l'eau certifiés de sa communauté, Brian Indian a travaillé sans relâche pour s'assurer que l'eau de sa communauté reste potable. Il met à profit ses 17 années d'expérience pour encadrer deux opérateurs en formation, et organise des journées de « sensibilisation à l'eau » afin d'éduquer les jeunes de sa communauté en leur faisant visiter la station de traitement de l'eau. Brian Indian continue d'inspirer tous ceux qui le connaissent en raison de son dévouement et de son engagement permanents envers sa profession.

Chaque année, des bourses d'une valeur de 10 000 $ sont attribuées au nom du récipiendaire à des candidats des Premières Nations qui font carrière dans le secteur de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées. L'Association professionnelle des formateurs itinérants est responsable de l'administration des bourses. Son site Web fournit de plus amples renseignements sur les bourses, y compris un formulaire de demande.

Les candidats au prix de cette année ont fourni de l'information sur leur travail quotidien et des messages à l'intention des personnes intéressées par l'industrie de l'eau. Cette information est disponible sur le site Web du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau du SAC.

Citations

« Félicitations aux treize candidats de tout le pays cette année, et à Brian Indian des Ojibway de l'Onigaming First Nation pour avoir été nommé récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2022! Votre travail est essentiel pour garantir à Onigaming l'accès à de l'eau potable sûre et propre. Votre dévouement, vos années d'expertise et votre rôle de mentor auprès des jeunes membres de la communauté sont une source d'inspiration pour les autres opérateurs en traitement de l'eau dans tout le pays. Merci, Brian, pour votre service, et félicitations! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ma partie préférée de la journée est le matin, lorsque je regarde les données et que je constate que tout a fonctionné comme il se doit, et que l'eau de la communauté est salubre et potable à consommer. »

Brian Indian, opérateur en traitement de l'eau pour la communauté des Ojibway de l'Onigaming First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2022

Faits en bref

Le récipiendaire recevra un trophée et une œuvre d'art autochtone, et toutes les personnes en nomination recevront une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

De plus, le travail du récipiendaire sera honoré par la création de bourses d'études portant son nom pour soutenir les opérateurs en traitement de l'eau dans leur perfectionnement professionnel.

Les candidats du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau sont des personnes, des membres ou des dirigeants d'une communauté des Premières Nations, ou des organisations ou communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé de partenaires des Premières Nations et du récipiendaire de l'année précédente.

La période de mise en candidature pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2023 sera du 2 janvier au 31 mars 2023. La procédure de mise en candidature se trouve sur la page Web du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau.

Produits connexes

Fiche d'information : Candidats du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2022 et récipiendaires précédents

Liens connexes

