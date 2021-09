Pour ses cinquièmes Jeux paralympiques, il a remporté quatre médailles d'argent et il lui reste une épreuve à disputer, le marathon. Il a donné le coup d'envoi de la compétition avec une médaille d'argent au 5000 m T54 hommes. Il s'agissait de la première épreuve de fond qu'il disputait aux Jeux paralympiques. Il a ensuite ajouté les médailles d'argent du 400 m T53, du 100 m T53 et du 800 m T53 à sa récolte. Il a également pris le départ du 1500 m T54.

« C'est un grand honneur de représenter son pays aux Jeux, et c'est fantastique d'être le porte-drapeau en plus. Je n'ai jamais rien fait de tel. Je suis monté sur le podium, j'ai entendu notre hymne national, mais je n'ai jamais eu la chance de porter le drapeau. J'ai hâte, et j'espère que les Canadiens seront fiers de moi », dit-il.

L'athlète de 41 ans a ajouté les courses de fond à son répertoire au cours des dernières années, et les Jeux de Tokyo 2020 sont les Jeux paralympiques les plus ambitieux et les plus prolifiques de sa carrière. Il cimente ainsi sa place parmi les meilleurs coureurs en fauteuil roulant de tous les temps.

Son armoire à trophée contient maintenant onze médailles paralympiques, une d'or, huit d'argent et deux de bronze. Il est officiellement l'athlète masculin de course en fauteuil roulant du Canada le plus décoré de tous les temps, ayant dépassé les dix médailles d'André Viger. Les Jeux de Tokyo 2020 sont ses cinquièmes (après Rio 2016, Londres 2012, Beijing 2008 et Athènes 2004), et il est monté sur le podium des trois dernières éditions.

« Je pense que le plus cool, c'est que mes parents vont regarder la cérémonie et ils vont être tellement fiers de moi. Je vais certainement penser à eux, au sourire qu'ils auront sur le visage, quand je défilerai dans le stade avec les autres porte-drapeaux », ajoute-t-il.

Sa dernière course des Jeux de Tokyo a lieu le même jour avant la cérémonie de clôture. Le marathon T54 hommes commence à 6 h 30 HJ le 5 septembre (17 h 30 HE / 14 h HP le 4 septembre au Canada).

« Je suis ravie et fière que ce soit Brent qui représente le Canada comme porte-drapeau du Canada, dit la chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, Stephanie Dixon. Brent est un athlète et un leader phénoménal, et depuis dix jours à Tokyo, il a fait la preuve qu'il était un athlète polyvalent, motivé et exemplaire. J'ai adoré l'encourager sur la piste, et j'ai hâte de célébrer ses accomplissements, et celles de toute l'équipe, à la cérémonie de clôture.

La cérémonie de clôture est présentée en direct le dimanche 5 septembre à 7 h HE / 4 h HP sur les ondes de CBC/Radio-Canada. CBC diffuse une émission spéciale à compter de 6 h HE, Radio-Canada entrera en ondes à 6 h 30 HE. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo ont commencé le 24 août quand la future médaillée d'argent Priscilla Gagné (Sarnia, Ont.) a représenté le Canada à la cérémonie d'ouverture comme porte-drapeau, et se terminent le 5 septembre. L'équipe canadienne est composée de 128 athlètes qui participent aux compétitions de 18 sports et sa récolte s'élève présentement à 20 médailles.

