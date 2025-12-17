Breffage technique concernant de nouvelles modalités de chasse pour l'orignal, le petit gibier et le cerf de Virginie

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) invite les représentants des médias à un breffage technique portant sur des nouveautés touchant la gestion de plusieurs espèces fauniques.

Le coordonnateur provincial de la gestion de l'orignal, M. Laurent De Vriendt, la cheffe de la Division de la gestion de la faune, Mme Edith Cadieux, la coordonnatrice provinciale de la gestion du cerf de Virginie, Mme Sonia de Bellefeuille, ainsi que le directeur de la gestion des espèces et des habitats terrestres, M. Frédéric Bujold, seront présents pour répondre à vos questions.

Le breffage technique se tiendra en mode hybride.

Date : Le jeudi 18 décembre 2025



Heure : 10 h



Lieu : Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le jeudi 18 décembre 2025, à 9 h. Le lieu où se tiendra l'activité et le lien vers la salle de presse virtuelle seront communiqués uniquement aux journalistes accrédités.

