L'API TikTok Mentions offre des renseignements puissants et une gestion de marque plus intelligente sur l'une des plateformes de divertissement les plus influentes au monde.

CHICAGO, 3 mars 2025 /CNW/ - Brandwatch, la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs, est heureux d'annoncer l'intégration de Brandwatch Consumer Intelligence à l'API TikTok Mentions, renforçant ainsi son partenariat avec l'une des plateformes numériques à la croissance la plus rapide au monde. Grâce à cette nouvelle intégration, Brandwatch devient l'une des premières plateformes à fournir des renseignements puissants sur les conversations TikTok, ce qui permet aux spécialistes du marketing de gérer leur présence, de suivre les mentions de la marque et d'optimiser les campagnes à l'aide de l'intelligence artificielle.

Une nouvelle ère de gestion de la marque TikTok

En tant que partenaire de marketing officiel de TikTok, Brandwatch fournit aux marques des renseignements précieux à partir d'une plateforme comptant plus de 170 millions d'utilisateurs actifs par mois. L'API Mentions fournit des données sur les publications et les commentaires qui @mentionnent spécifiquement un pseudonyme de marque et qui gagnent en popularité, ce qui permet aux spécialistes du marketing :

De surveiller et d'analyser les mentions de la marque à l'aide des renseignements de TikTok.

De découvrir les principales tendances qui façonnent le paysage de TikTok.

D'améliorer les stratégies de campagne grâce à des outils alimentés par l'IA, comme la détection des tendances d'Iris et l'analyse de la perception.

D'interagir plus efficacement avec les collectivités sur l'une des plateformes les plus dynamiques au monde.

Un partenaire de confiance de TikTok

Depuis 2022, Brandwatch est un partenaire de confiance de TikTok Marketing, offrant un accès conforme et fiable aux renseignements et outils de TikTok. En jouant un rôle central dans les essais bêta et en peaufinant l'API Mentions, Brandwatch veille à ce que les marques aient accès aux renseignements les plus précieux et les plus exploitables, tout en maintenant les normes de conformité strictes de TikTok.

Des renseignements générés par l'IA pour des décisions plus rapides et plus intelligentes

Brandwatch tire parti d'outils d'IA de pointe, y compris la détection des pics d'Iris et les résumés de conversations axés sur l'IA, pour transformer les données de TikTok en renseignements exploitables. Cela signifie que les marques peuvent rapidement repérer les tendances, mesurer l'incidence de leurs campagnes et réagir rapidement aux moments culturels qui évoluent rapidement.

« Nous sommes très heureux de lancer notre nouvelle intégration à l'API Mentions de TikTok, a déclaré Channing Ferrer, président mondial de Brandwatch. « TikTok est une source inégalée d'inspiration et de connaissances pour les marques et les spécialistes du marketing, offrant un espace dynamique où la créativité, la culture et le commerce se rencontrent. Ce partenariat permet aux marques de tirer parti des conversations de TikTok, offrant des occasions inégalées de gestion de la marque et d'engagement communautaire. Grâce à l'intelligence artificielle de TikTok, les spécialistes du marketing de Brandwatch peuvent analyser efficacement les données, prendre des décisions éclairées et dynamiser leur stratégie TikTok. »

Découvrez comment l'intégration de TikTok de Brandwatch fournit des renseignements puissants ici.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde de renseignements et d'outils alimentés par l'IA pour saisir les occasions, renforcer l'engagement et accélérer la croissance.

Notre suite complète comprend les renseignements sur les consommateurs, le marketing d'influence et la gestion primée des médias sociaux, ce qui permet aux marques et aux agences de mettre en œuvre des stratégies axées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et de PR Newswire.

