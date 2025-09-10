Bourstad et FinÉcoLab : le CIRANO outille les jeunes pour comprendre, décider et agir en économie et en finance

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Comment préparer la relève à naviguer dans un monde où les décisions financières et économiques sont omniprésentes ? Pour y répondre, le CIRANO lance l'édition 2025-2026 de ses deux initiatives phares, accessibles à des milliers de jeunes à travers le Canada : Bourstad, la simulation boursière éducative, et FinÉcoLab, une trousse de jeux pour apprendre l'économie autrement.

FinÉcoLab : apprendre en jouant

Conçu comme un laboratoire ludique, FinÉcoLab propose aux enseignants des jeux éducatifs interactifs qui plongent leurs élèves dans des situations concrètes : gérer un budget, arbitrer des choix de consommation, comprendre les mécanismes d'un marché. FinÉcoLab transforme la salle de classe en espace expérimental où l'économie devient vivante et tangible.

Totalement gratuits et accessibles en ligne sur finecolab.com, ces outils sont soutenus par l'Autorité des marchés financiers, partenaire principal du CIRANO pour ce projet.

Programme Bourstad : Plonger dans l'univers de l'investissement boursier dès le secondaire !

Avec le Programme Bourstad, les élèves et étudiants expérimentent la gestion de portefeuille et l'investissement responsable en réagissant à l'évolution des marchés financiers réels. Plus qu'un concours, Bourstad est une expérience pédagogique qui développe les compétences en prise de décision, en analyse économique et en responsabilité sociale. Les établissements scolaires peuvent intégrer ces activités pédagogiques tout au long de l'année et/ou inscrire leurs élèves à la 39e édition du concours Bourstad, prévue du 9 février au 10 avril 2026. Cette plateforme en ligne à la fine pointe de la technologie permet aux élèves de se mettre dans la peau d'un conseiller en placement pour un épargnant fictif, tout en réagissant à l'évolution des marchés réels. L'application offre également des fonctionnalités d'encadrement destinées aux enseignants et aux responsables des simulations privées et du concours Bourstad dans les écoles. Les enseignants et les élèves participant aux simulations bénéficient donc d'un soutien riche, complet et varié. Les modalités d'inscription des écoles au programme Bourstad 2025-2026 se trouvent sur le site www.bourstad.ca.

Former des citoyens éclairés

« Les résultats du Baromètre CIRANO 2025 montrent que la compréhension des enjeux économiques et financiers reste un défi au Québec et au Canada. Avec FinÉcoLab et Bourstad, nous voulons offrir aux jeunes des outils concrets et accessibles pour développer leurs compétences, réfléchir à leurs choix et mieux se préparer à l'avenir », souligne Nathalie de Marcellis‑Warin, PDG du CIRANO.

Une mobilisation exceptionnelle lors du concours Bourstad 2025

Le concours Bourstad 2025 s'est clôturé en beauté avec une cérémonie au CIRANO le 2 juin dernier, sous la présidence d'honneur de madame Julie Paquin, directrice de l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. Le jury, présidé par madame Julie Ducharme, CFA, vice-présidente et gestionnaire de portefeuilles chez PH&N Institutionnel, a sélectionné 123 lauréats qui se sont partagé 41 500 $ en bourses. Voici les grands gagnants du concours Bourstad 2025 dans diverses catégories ainsi que les gagnants des Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers.

Gestion de portefeuille

Rayan CHEHADE (Collège Bois-de-Boulogne)

Jia Xin CHEN* (Montréal QC)

Luc DUVAL* (Bromont QC)

Ze Yue LI (École secondaire internationale de Montréal)

Alexa PHILIPPE (Collège de L'Assomption)

Rebekah Victoria SAINT-AMOUR (Collège de L'Assomption)

Emilie SALLAUD (Collège Bois-de-Boulogne)

Samantha YU (École secondaire internationale de Montréal)

Investissement responsable

Amira BOUHENCHIR (Collège Bois-de-Boulogne)

Leonardo ONTIVEROS (École secondaire internationale de Montréal)

Théo PARENT (Université du Québec à Chicoutimi)

Performance financière

Fabiana Cecilia ABREU SALAZAR (Champlain College Saint-Lambert)

Louis DURAND (Université du Québec à Chicoutimi)

Éli LANGEVIN (Cégep régional de Lanaudière à Joliette)

Alexis LANGLOIS (Université de Montréal)

Pol MONNIER (HEC Montréal)

Samy MOUMNI (Collège Laval)

Dominic TREMBLAY* (Saint-Hubert QC)

Performance globale

Rayan CHEHADE (Collège Bois-de-Boulogne)

Lucas DONICI (Collège de L'Assomption)

Théo PARENT (Université du Québec à Chicoutimi)

Catalin PETCU* (Repentigny QC)

Emilie SALLAUD (Collège Bois-de-Boulogne)

Samantha YU (École secondaire internationale de Montréal)

Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers

Vincent BOILY (Collège Jean-de-Brébeuf, secondaire)

Olivier GRAVEL (École Saint-Jean-Eudes)

Daoyuan HUANG (Vanier College)

Chris Merten JULOT (Collège de L'Assomption)

Maksym KUZMENKO (École secondaire Mgr Richard)

Jeremy SIMARD (Cégep de Trois-Rivières)

* Participants du grand public qui ne sont pas étudiants d'une université.

De plus, six étudiants se sont distingués en recevant les Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers, chacun doté d'une bourse de 500$. Les candidats en lice pour ces prix spéciaux étaient invités à partager leurs expériences et à témoigner des bonnes ou mauvaises décisions prises tout au long de la simulation, mettant ainsi en avant les enseignements durables qu'ils en ont tirés.

Nos félicitations à tous les gagnants et aux 3 100 participants de cette 38e édition du concours Bourstad !

Pour plus d'informations sur les activités d'éducation financière du CIRANO, vous pouvez visionner cette courte vidéo produite à l'occasion du 30e anniversaire du CIRANO.

