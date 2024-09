Bourstad et FinÉcoLab : des outils innovants proposés par le CIRANO pour l'éducation financière et économique

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de cette nouvelle année scolaire, le CIRANO se mobilise pour offrir aux établissements d'enseignement secondaire, cégeps et collèges communautaires du Canada deux programmes éducatifs phares qui ont déjà captivé des centaines de milliers d'élèves : Bourstad et FinÉcoLab. Ces initiatives ont été conçues pour inspirer et former la prochaine génération aux fondamentaux de l'économie et de la finance. Nous tenons d'ailleurs à féliciter les gagnants du dernier concours Bourstad 2024 !

FinÉcoLab : Réinventer l'apprentissage des concepts financiers et économiques !

Avec FinÉcoLab, le CIRANO transforme l'enseignement en proposant une approche ludique et interactive des concepts financiers et économiques. Les enseignants peuvent désormais transformer leurs salles de classe en véritables laboratoires d'expérimentation grâce à la trousse de jeux éducatifs FinÉcoLab. Ces jeux éducatifs plongent les élèves dans des scénarios réalistes où ils doivent naviguer parmi les dynamiques des marchés et les décisions économiques. Totalement gratuits et accessibles en ligne sur www.finecolab.com, ces outils sont soutenus par l'Autorité des marchés financiers, partenaire principal du CIRANO pour ce projet.

Programme Bourstad : Plonger dans l'univers de l'investissement boursier dès le secondaire !

Le Programme Bourstad 2024-2025 invite les jeunes à s'initier à l'investissement et à la gestion de portefeuille à travers des simulations boursières engageantes. Les établissements scolaires peuvent intégrer ces activités pédagogiques tout au long de l'année et/ou inscrire leurs élèves à la 38e édition du concours Bourstad, prévu du 10 février au 11 avril 2025. Cette plateforme en ligne à la fine pointe de la technologie permet aux élèves de se mettre dans la peau d'un conseiller en placement pour un épargnant fictif, tout en réagissant à l'évolution des marchés réels. L'application offre également des fonctionnalités d'encadrement destinées aux enseignants et aux responsables des simulations privées et du concours Bourstad dans les écoles. Les enseignants et les élèves participant aux simulations bénéficient donc d'un soutien riche, complet et varié. Les modalités d'inscription des écoles au programme Bourstad 2024-2025 se trouvent sur le site www.bourstad.ca.

«Il est essentiel de renforcer la littératie économique et financière, surtout pour les jeunes générations. Les données du Baromètre CIRANO montrent une réelle nécessité d'améliorer la compréhension des risques financiers et économiques au Québec. Les programmes comme FinÉcoLab et Bourstad sont essentiels pour combler cette lacune et pour préparer les jeunes à naviguer dans un monde complexe. Ils sont parfaitement alignés avec notre mission de transformer la théorie en pratique.

Au cours de l'année scolaire, le CIRANO proposera plusieurs activités de formation pour les enseignants et les participants de FinÉcoLab et Bourstad. Certaines de ces activités s'inscriront dans le programme de la « Stratégie québécoise en éducation financière » de l'Autorité des marchés financiers, notamment la série de webinaires à l'intention des participants aux simulations Bourstad, de janvier à mai 2025.»

Madame Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

Pour plus d'informations sur les activités d'éducation financière du CIRANO, vous pouvez visionner cette courte vidéo produite à l'occasion du 30e anniversaire du CIRANO.

Célébration des gagnants au concours Bourstad 2024

Le concours Bourstad 2024 s'est clôturé en beauté avec une cérémonie au CIRANO le 22 mai dernier, sous la présidence d'honneur de M. Benoit Desgroseillers, CRHA, vice-président au développement des talents chez Finance Montréal. Le jury, présidé par Me Alexandre Bardoux, directeur régional de la réglementation à l'Organisme canadien de réglementation des investissements, a sélectionné 118 lauréats qui se sont partagé 43 800 $ en bourses. Voici les grands gagnants du concours Bourstad 2024 dans diverses catégories ainsi que les gagnants des Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers.

Gestion de portefeuille

Sami Ait Ameur (Polytechnique Montréal)

Florence Deshaye* (Trois-Rivières, Québec)

Adam Errajoula (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Kevin Liu (École secondaire internationale de Montréal)

Maya Marcil (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Lucia Meng (École secondaire internationale de Montréal)

Esther Ngala (La Cité)

Samayta Rujhan (École secondaire internationale de Montréal)

Bill Xu (École secondaire internationale de Montréal)

Investissement responsable

Thomas Archambault (École secondaire internationale de Montréal)

Florence Deshaye* (Trois-Rivières, Québec)

Esther Ngala (La Cité)

Ruijia Zhang (Marianopolis College)

Performance financière

Andrei Hulubas Barnia* (Chateauguay, Québec)

Zachary Jette (Université du Québec à Montréal)

Alexanne Lamothe (Cégep de Saint-Jérôme)

Maxime Laroche-Bouthillette (Collège Nouvelles Frontières)

Quentin Lartigue (Collège Bois-de-Boulogne)

Raphael Patenaude* (Mascouche, Québec)

Snard Sam Populaire (La Cité)

Bryan Rancourt (HEC Montréal)

Performance globale

Sami Ait Ameur (Polytechnique Montréal)

Eric Bisson* (Québec, Québec)

Marine Corbeil (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Lucas Donici (Collège de L'Assomption)

Florent Jutras (Cégep de Saint-Hyacinthe)

Victoria Tran (École secondaire internationale de Montréal)

Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers

William Hu (Collège Notre-Dame)

Daoyuan Huang (Vanier College)

Adrien Moncade (Collège Trinité)

Philippe Pilon (Collège André-Grasset)

William Sweeney (École polyvalente de Paspébiac)

Zhihan Zheng (École secondaire internationale de Montréal)

* Participants du grand public qui ne sont pas étudiants d'une université

De plus, six étudiants se sont distingués en recevant les Prix spéciaux d'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers, chacun doté d'une bourse de 500 $. Les candidats en lice pour ces prix spéciaux étaient invités à partager leurs expériences et à témoigner des bonnes ou mauvaises décisions prises tout au long de la simulation, mettant ainsi en avant les enseignements durables qu'ils en ont tirés.

Nos félicitations à tous les gagnants et participants de cette 37e édition du concours Bourstad !

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca). Le programme Bourstad est une activité du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires pour ce projet d'éducation financière : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, la Banque TD, CFA Montréal, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), le journal Les Affaires, Finance Montréal, le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, le Groupe TMX, Hyprasoft, le Groupe Investissement responsable et QuoteMedia. Les jeux FinÉcoLab ont été développés grâce à l'appui de l'Autorité des marchés financiers, le principal partenaire, et de 14 autres partenaires regroupés par Finance Montréal.

