MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Fortement engagée envers la relève entrepreneuriale depuis de nombreuses années, Québecor a remis, le 4 juin dernier, ses quatre Bourses Pierre-Péladeau, totalisant un montant de 200 000 $. Offrant un soutien financier depuis 23 ans, les Bourses Pierre-Péladeau permettent à des étudiants universitaires de concrétiser leur projet d'affaires en appuyant le démarrage et le développement de leur entreprise. Depuis leur création, 2,5 millions de dollars ont été remis en bourses et ont contribué au démarrage de plus de 70 entreprises.

« La fibre entrepreneuriale faisant partie de l'ADN de Québecor, nous avons à cœur d'encourager la relève et les entrepreneurs. Nous sommes convaincus de l'importance de soutenir la création et l'essor d'entreprises québécoises proposant des solutions et des modèles d'affaires novateurs et durables. C'est un engagement que nous avons toujours poursuivi et que nous souhaitons maintenant intensifier encore davantage, avec le lancement de nouvelles initiatives à venir prochainement en entrepreneuriat », a affirmé le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau

Félicitations aux lauréats des Bourses Pierre-Péladeau 2021

Visionnez la vidéo de dévoilement des lauréats et découvrez leur projet ici.

BOURSE DE 100 000 $ - Statera Medical

Frédérik Plourde et Samuel Bourdon, de l'École de technologie supérieure et Polytechnique Montréal

Statera Medical Inc. se spécialise dans le développement de prothèses orthopédiques de prochaine génération pour les patients souffrant d'arthrose et de déchirures musculaires nécessitant un remplacement total du joint de l'épaule. Sa mission est de permettre aux patients de retrouver une mobilité complète, grâce à sa prothèse Tera-Life, et de diminuer les complications inhérentes aux prothèses présentement sur le marché.

BOURSE DE 50 000 $ - Ethnocare

Louis-Philippe Garneau, Marc-Antoine Malouin-Lizotte et Vincent Breton, de l'Université Laval et HEC Montréal

Ethnocare développe des produits prothétiques de haute performance, intégrant des technologies sportives qui permettent aux personnes amputées d'être significativement plus actives au quotidien. Leur premier produit, le Airstream Liner, propose une solution technologique qui favorise l'aération et qui intègre un système d'ajustement personnalisé au membre résiduel de l'usager, améliorant ainsi grandement le confort lors de l'utilisation d'une prothèse.

BOURSE DE 35 000 $ - Ora Médical

Sarah Lambert, Marie-Pier Michaud, Guillaume Jones et Louis St-Pierre, de Polytechnique Montréal

Ora Médical a pour mission d'améliorer les soins de réadaptation à domicile pour les enfants handicapés en proposant un outil d'aide à la marche innovant qui inclut une technologie unique de soutien partiel de poids. La marchette pédiatrique proposée s'adapte au niveau de fatigue de l'enfant et transmet des données pertinentes aux thérapeutes pour un meilleur suivi à distance.

BOURSE DE 15 000 $ - Hélis

Samantha Bellamy et Steve Alliance, de l'Université du Québec à Montréal

Hélis souhaite placer l'intelligence artificielle au service de l'inclusion en entreprise, dans le but de réduire les inégalités et de promouvoir une croissance économique et un travail décent pour tous. Son produit, Hélis.ai, permet l'audit des profils de diversité des entreprises ainsi que l'analyse des campagnes de recrutement et des biais inconscients potentiels, en plus de fournir des recommandations et d'offrir un suivi de candidatures.

À noter que les lauréats 2021 participeront à un épisode spécial du balado Sur un 10 cents, disponible dès mercredi, sur l'application et le site web de QUB radio.

Québecor remercie les membres du jury des Bourses Pierre-Péladeau 2021:

M. Pierre Laurin , président du jury des Bourses Pierre-Péladeau;

, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau; Mme Sylvie Lalande , vice-présidente du conseil d'administration et administrateur en chef de Québecor;

, vice-présidente du conseil d'administration et administrateur en chef de Québecor; Mme Pelra Azondekon, directrice, développement et stratégie entrepreneuriale;

M. Jean B. Péladeau, directeur général, donnée et performance publicitaire, Québecor et Vidéotron;

M. Adam Lapointe , président-directeur général, Soccrent;

, président-directeur général, Soccrent; M. Marc Leroux , président, Priorat Capital inc.;

, président, Priorat Capital inc.; M. Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.

À propos de La culture du possible, moteur de l'engagement social de Québecor

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor mène de front de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à Québecor un pouvoir collectif qui lui permet de participer activement au développement d'une économie plus forte et innovante, d'une culture plus riche et diversifiée et d'une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

SOURCE Québecor Média Inc.

Renseignements: Québecor, 514-380-4572, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebecor.com/