Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises - L'appel de candidatures 2023 est lancé!

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2023 de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises. Elle invite du même coup les étudiantes et étudiants admissibles à soumettre leur dossier de candidature d'ici le 17 mars 2023, à 16 h.

D'une valeur de 10 000 $, la bourse, créée en 2019 à l'occasion du centenaire de fondation de l'Union, vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises et les questions liées à la gouvernance municipale, au territoire, aux infrastructures ou à la fiscalité.

Depuis sa fondation, la bourse a été remportée par :

M. David Murray , étudiant à la maîtrise en génie des transports à Polytechnique Montréal (2022);

, étudiant à la maîtrise en génie des transports à Polytechnique Montréal (2022); M me Charlotte Lemieux , finissante au baccalauréat en génie civil à l'Université Laval (2021);

, finissante au baccalauréat en génie civil à l'Université (2021); M me Claudèle Richard, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) (2020);

Claudèle Richard, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) (2020); Me Valérie Kelly, étudiante à la maîtrise en droit à l'Université Laval (2019).

La Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises est remise grâce au soutien financier d'Énergir. La personne lauréate recevra son prix dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiendront du 3 au 5 mai prochains au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. Les détails relatifs à l'appel de candidatures et aux critères de sélection sont disponibles sur le site Internet de l'UMQ.

Citations

« Depuis plusieurs années, l'UMQ soutient l'enseignement postsecondaire et la relève de multiples façons, par exemple en appuyant des projets de recherche universitaires axés autour de différentes responsabilités des gouvernements municipaux, que ce soit en aménagement du territoire, en environnement, en mobilité ou en infrastructures. La Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises contribue concrètement à mieux outiller nos communautés pour l'avenir et nous en sommes très fiers. J'invite les étudiantes et étudiants admissibles à soumettre leur candidature en grand nombre dans le cadre de cette cinquième édition! »

M. Jean-Philippe Boucher, directeur général de l'UMQ

« Les enjeux modernes auxquels les municipalités québécoises font face sont multiples et celles-ci assument des responsabilités de plus en plus complexes. En ce sens, Énergir est heureuse d'appuyer la relève de demain avec la Bourse de recherche UMQ pour une cinquième année consécutive. Nous invitons tous les étudiants de deuxième cycle universitaire souhaitant approfondir un enjeu municipal réel et proposer des pistes de solutions innovantes qui contribueront au mieux-être des communautés locales à poser leur candidature. »

M. Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales, chez Énergir

