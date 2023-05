Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises - Andréane Moreau de l'Université Laval lauréate de l'édition 2023

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses Assises 2023, qui se sont tenues du 3 au 5 mai 2023, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a décerné, en partenariat avec Énergir, la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises 2023 à madame Andréane Moreau, étudiante à la maîtrise en sciences de l'architecture de l'Université Laval.

Dans le cadre de son projet de recherche, madame Moreau s'intéresse aux choix résidentiels en temps de pandémie et à la transition écologique au Québec. Son projet a retenu l'attention des membres du jury pour l'intérêt qu'il présente pour de multiples municipalités. En effet, les déplacements de populations suite à la pandémie touchent autant les milieux ruraux qui accueille de nouveaux contribuables que des municipalités des communautés métropolitaines, qui voient certaines populations se déplacer. Comprendre les motivations de ces mouvements de population permettra aux municipalités de mieux relever les défis qu'ils occasionnent.

Les membres du jury ont particulièrement apprécié la qualité et la diversité des projets de recherche proposés. Au total, 27 personnes ont soumis leur candidature cette année.

Les membres du jury ayant participé à l'étude des dossiers sont madame Nathalie Prud'homme, urbaniste émérite, et messieurs Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, affaires publiques et marque chez Énergir, et Jasmin Savard, directeur général de la Ville de Saint-Lambert et directeur général de l'UMQ de 2013 à 2022.

« L'UMQ est fière de soutenir, pour une cinquième année, la relève universitaire et de valoriser la recherche sur des questions stratégiques pour l'avenir de nos communautés. Alors que les gouvernements municipaux doivent faire face à plusieurs défis prioritaires, notamment sur les plans financier et climatique, il demeure impératif de développer une expertise utile pour favoriser la mise en place des réponses municipales face à ces enjeux », a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Notre société fait face à des défis d'envergure et nous croyons à l'innovation et en la jeunesse comme moteurs de solutions. Avec la bourse de recherche UMQ, Énergir a la volonté de générer de nouvelles avenues pour soutenir les municipalités dans leurs enjeux actuels et futurs. Cette année, la bourse octroyée à madame Moreau permettra d'enrichir les réflexions entourant les défis d'aménagement du territoire que vivent les villes, dans une perspective de développement durable », a affirmé monsieur Frédéric Krikorian d'Énergir.

À propos de la Bourse de recherche UMQ

D'une valeur de 10 000 $ et remise grâce au soutien financier d'Énergir, la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises a été créée en 2019, à l'occasion du centenaire de l'Union. Elle vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

