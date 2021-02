Bourse de recherche UMQ L'appel de candidatures 2021 est lancé!

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2021 de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises et invite les étudiantes et étudiants à la maîtrise admissibles à soumettre leur dossier de candidature d'ici le vendredi 2 avril 2021 à 16 h.

D'une valeur de 10 000 $, la Bourse de recherche UMQ, créée en 2019 à l'occasion du centenaire de fondation de l'Union, vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises et les questions liées à la gouvernance municipale, au territoire, aux infrastructures ou à la fiscalité.

Depuis sa fondation, la Bourse de recherche UMQ a été remportée par Me Valérie Kelly, étudiante à la maîtrise en droit à l'Université Laval (2019) et par madame Claudèle Richard, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) (2020).

La Bourse de recherche UMQ est remise grâce au soutien financier d'Énergir. Les détails relatifs à l'appel de candidatures et aux critères de sélection sont disponibles sur le site Web de l'Union.

Citations

« L'UMQ est fière de continuer à soutenir la relève et à valoriser la recherche universitaire sur des questions au cœur de l'action municipale. Alors que les élues et élus locaux font face à de nouveaux défis et à des responsabilités croissantes, il est essentiel de développer des connaissances qui pourront guider les politiques publiques municipales afin que celles-ci contribuent encore davantage à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. J'invite les étudiantes et étudiants de deuxième cycle universitaire admissibles à soumettre leur candidature en grand nombre encore cette année! »

Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie

« Énergir est heureuse de collaborer à la remise de la Bourse de recherche UMQ, pour une troisième année consécutive. Nous croyons qu'il est primordial d'encourager la relève universitaire à s'intéresser au monde municipal, afin de contribuer aux réflexions au bénéfice des collectivités qui les composent. Nous joignons donc notre voix à celle de l'UMQ pour inviter les étudiantes et les étudiants de deuxième cycle à déposer leur candidature! »

Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales chez Énergir

« Recevoir la Bourse de recherche UMQ 2020 fut pour moi à la fois un honneur et une chance incroyable. Cet investissement dans mon avenir contribue à l'accomplissement de mes objectifs académiques en me permettant d'accorder toute l'attention nécessaire à la mise en œuvre de mon projet de recherche. En récompensant des étudiants à la maîtrise provenant de tous les horizons, cette bourse favorise une interdisciplinarité essentielle à l'avancement des connaissances sur les municipalités québécoises »

Claudèle Richard, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et lauréate de l'édition 2020 de la Bourse de recherche UMQ

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

