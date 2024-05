Les 25 étudiants sélectionnés dans le cadre du programme de bourses pour les peuples autochtones recevront du soutien financier pour payer leurs études postsecondaires.

TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) et l'Association des agents financiers autochtones du Canada (AFOA Canada) ont le plaisir d'annoncer le nom des 25 lauréats de la bourse d'études TD pour les peuples autochtones pour 2024. La cohorte comprend des étudiants issus de communautés des Premières Nations, inuites et métisses d'un océan à l'autre.

« La TD est fière de pouvoir aider des étudiants issus de communautés autochtones à concrétiser leurs ambitions académiques et professionnelles, rapporte Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones à la TD. C'est pour nous un privilège de pouvoir leur donner accès à des occasions d'emploi dans le cadre de ce programme, en plus d'enrichir leur expérience en les mettant en contact avec notre incroyable réseau de collègues et de leaders. »

Le programme de bourses d'études, lancé en novembre 2022, est administré par AFOA Canada, un organisme à but non lucratif dirigé par des Autochtones.

« La bourse d'études TD pour les peuples autochtones est un investissement qui nous permet d'avoir une incidence positive et concrète sur l'avenir des récipiendaires en leur offrant des moyens de réaliser leurs ambitions et, à plus grande échelle, de contribuer à un meilleur avenir pour les communautés autochtones, explique Terry Goodtrack, président et chef de la direction d'AFOA Canada. »

« Je suis très reconnaissant d'être lauréat de cette bourse d'études et de faire un stage dans l'équipe des Ressources humaines de la TD cet été, précise Cailen Davis, étudiant en administration des affaires à l'Université St Francis Xavier.

« Mon choix académique est motivé par les défis auxquels j'ai eu à faire face dans ma vie, et qui m'ont éprouvé autant physiquement que mentalement. Je crois particulièrement en l'approche à double perspective, un concept Mi'kmaw. Selon moi, chaque personne doit accepter la vérité sur le passé, même si elle peut être difficile à digérer, et prendre une part de responsabilité pour l'avenir. J'aspire à utiliser les connaissances que j'aurai acquises durant mes études et dans le cadre de mon expérience dans le secteur financier à la TD pour bâtir un meilleur avenir pour ma famille, ma communauté et moi-même. »

Dans le cadre du programme, les 25 récipiendaires recevront 15 000 $ par année pour un maximum de 4 ans, un montant qui permettra à chaque étudiant de payer ses frais de scolarité et de subsistance. Ils auront aussi accès à des occasions de stage à la TD, ce qui leur permettra d'acquérir une expérience de travail précieuse, et recevront une offre d'emploi à temps plein au terme de leurs études.

Voici la cohorte de cette année :

Amber Big Plume, Première Nation Tsuut'ina, Alberta

Arden Elliot, Première Nation Mattagami, Ontario

Audrey Robertson, Première Nation crie de Fisher River, Manitoba

Brianna Patrick, Première Nation des Anishinabe de Roseau River, Manitoba

Cailen Davis, Membertou, Nouvelle-Écosse

Dante Carter, Première Nation crie d'Onion Lake, Saskatchewan

Fitzgerald Stuart, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest

Jayna Maytwayashing, Première Nation du lac Manitoba, Manitoba

Jessica Mirasty, Première Nation Flying Dust, Saskatchewan

Kate Young, Lac La Ronge, Saskatchewan

Kaylei Denny, Première Nation Eskasoni, Nouvelle-Écosse

Kya Steinbach-Parker, Première Nation We'koqma'q, Nouvelle-Écosse

Lonnie Cote, Première Nation Cote, Saskatchewan

Madeline Wastesicoot, Première Nation crie de Sturgeon Lake, Alberta Maxine Iron, Bande indienne de Lac La Ronge, Saskatchewan

Meghan Breen, Première Nation Deh Gáh Got'îê, Territoires du Nord-Ouest

naskwâw Laframboise, Fédération Métisse du Manitoba, Manitoba

Neylan Stevens, Première Nation Eskasoni, Nouvelle-Écosse

Norma Handsor, Première Nation Tŝideldel, Colombie-Britannique

Sadie Turning Robe, Première Nation Carry The Kettle, Saskatchewan

Saskia-Mae Livingstone, Métis Nation of Alberta, Alberta

Shera Wysote, Première Nation Listuguj Mi'gmaq, Québec

Teagan Dubiel, Métis Nation of Saskatchewan, Saskatchewan

Tyler Trudeau, Wabaseemoong Independent Nations de One Man Lake, Swan Lake et Whitedog, Ontario

Valerie Bozark, Première Nation Dene Tha', Alberta

Le programme de bourses est offert aux étudiants issus ou citoyens d'une communauté des Premières Nations, métisse ou inuite. Les candidats doivent être des résidents permanents du Canada et avoir présenté une demande d'inscription ou être inscrits à un programme temps plein d'au moins deux ans auprès d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien admissible.

Visitez le site Web de la TD ou d'AFOA Canada pour en savoir plus sur les lauréats de cette année et sur la bourse d'études TD pour les peuples autochtones, y compris les conditions d'admissibilité. La période de candidature pour 2025 débutera en septembre 2024 (en ligne).

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos d'AFOA Canada

Dans sa 25e année d'existence, AFOA Canada est un centre d'excellence et d'innovation en matière de gestion, de finances et de gouvernance autochtones. C'est le seul organisme canadien qui se concentre sur le développement des capacités et les besoins quotidiens des professionnels autochtones qui travaillent dans tous les domaines de la gestion, des finances, de l'administration des bandes, du leadership et de la gestion de programmes. AFOA Canada part du principe que pour favoriser l'autodétermination, pour offrir une vie meilleure aux peuples autochtones du Canada et pour améliorer l'avenir de la prochaine génération, il faut entre autres renforcer les compétences de gestion de personnes responsables de l'intendance des ressources autochtones.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Ci Ci Fan, directrice, Communications, [email protected]; Toni Baggos, AFOA Canada, [email protected], 613-722-5543