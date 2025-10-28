Boulangerie St-Méthode lance Le Noble, une miche de style rustique issue du blé du Québec

ADSTOCK, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle création : Le Noble, une miche de style rustique élaborée à partir de farines du Québec et agrémentée de graines de tournesol et de pavot. Avec sa mie enrichie de tourteau de tournesol, un ingrédient du Québec encore méconnu dans le domaine de la boulangerie, le tourteau se distingue par un goût délicatement prononcé et une valeur nutritive bonifiée.

Issu du pressage des graines de tournesol pour la production d'huile, ce coproduit contenant protéines et fibres est moulu au Québec, faisant du Noble une innovation durable et distinctive. En intégrant cet ingrédient novateur, St-Méthode répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits locaux, nutritifs et ancrés dans le terroir, tout en proposant une expérience gustative authentique et raffinée.

Un succès confirmé auprès des consommateurs

Testé avant son lancement, Le Noble s'est démarqué par son allure rustique, la qualité perçue de ses ingrédients et son profil équilibré. Les consommateurs ont particulièrement apprécié son goût naturel, ses ingrédients peu transformés et sa générosité en grains.

« Le Noble est l'aboutissement d'un travail d'équipe! Nous avons privilégié des ingrédients simples, des farines de blé d'ici et notre savoir-faire artisanal qui donne à nos pains un goût riche et authentique», souligne Jean-François Faucher, Directeur de l'approvisionnement matières premières.

Une approche équilibrée et responsable

« Avec ses fibres et ses 10 g de protéines par portion de 2 tranches, Le Noble offre un pouvoir rassasiant recherché. Son profil d'ingrédients - farine de blé intégrale du Québec, sans sucre ajouté - en fait un choix gagnant pour conjuguer plaisir et équilibre au quotidien », affirme Isabelle Huot, Docteure en nutrition

Fidèle à ses engagements écoresponsables, Boulangerie St-Méthode propose Le Noble dans un emballage contenant 30 % de matières recyclées, un geste concret qui s'ajoute à l'utilisation d'ingrédients locaux et à l'innovation du tourteau de tournesol.

À propos de Boulangerie St-Méthode.

Depuis plus de 75 ans, Boulangerie St-Méthode façonne des pains qui propulsent, inspirent et rassemblent les gens, des petites aux grandes occasions. Établie en Chaudière-Appalaches, la boulangerie puise dans un savoir-faire artisanal ancré dans ses racines, en alliant simplicité d'ingrédients et valeur nutritive. Guidée par des pratiques responsables et des partenariats locaux, elle garantit une qualité constante au service de la table. Parce qu'au-delà des recettes, l'essentiel, c'est les moments qu'elle nourrit.

SOURCE Boulangerie St-Méthode

Contact presse : Rémi L'Écuyer, Courriel : [email protected], Téléphone : 418 422-2246 poste 227