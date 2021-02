Bouillonnement d'activités au Conservatoire - Maison symphonique, ondes Martenot et admissions

En effet, pandémie oblige, le CMM a été dans l'obligation de scinder l'orchestre symphonique en deux orchestres classiques afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Or, loin de voir la pandémie comme un frein à l'expérience globale d'apprentissage, le Conservatoire a préféré travailler en collégialité avec le corps professoral, la commission des études et les commissions pédagogiques afin d'assurer le maximum de normalité dans les circonstances actuelles.

« C'est essentiel pour nous que les étudiants aient accès à un enseignement en présence et à des expériences de concert en salle, comme il aurait été le cas normalement. Pour un artiste, être sur scène est un endroit magique qu'il faut vivre et c'est ce qui le motive à poursuivre le travail individuel. Puisque nous sommes une école spécialisée et professionnelle, nous avons des mesures qui dépassent celles exigées par le gouvernement. Mais c'est ce qui nous permet, aujourd'hui, de maintenir l'enseignement des spécialités en présence, d'assurer la sécurité de tout le monde et de nous produire à la Maison symphonique. », explique Manon Lafrance, directrice du CMM.

Deux programmes, beaucoup de variété

Le concert du 21 mars mettra à l'honneur les ondes Martenot dans un concerto du compositeur québécois Jacques Hétu. Un choix audacieux qui s'inscrit à merveille dans cette série de prestations atypiques. En effet, seule institution en Amérique du Nord à enseigner les ondes Martenot, le Conservatoire propose ici une expérience unique que les mélomanes auront l'occasion de voir puisque les deux concerts présentés à la Maison symphonique seront captés et diffusés en différé.

Outre le Concerto pour ondes Martenot qui sera interprété par Aurore Dallamagiore, de la classe d'Estelle Lemire, l'Orchestre classique A jouera l'ouverture de l'opéra Nabucco de Verdi, Matinées musicales, op.24 « d'après Rossini » de Britten et la Suite no 4, op. 61 « Mozartiana » de Tchaïkovsaki.

L'Orchestre classique 1 prendra la balle au bond le 28 mars avec la Symphonie classique, op. 25 de Prokofiev, le Concerto pour piano no 1 en mi bémol majeur, S. 124 de Liszt qui sera interprété par Sarah Oulousian, de la classe de Richard Raymond, le Concerto pour trombone de Tomasi, avec Léonard Pineault Deault, de la classe de Patrice Richer et récemment finaliste au Concours de l'OSM, et l'Appalachian spring : suite de Copland.

À la direction de ces concerts, des chefs invités reconnus et deux étudiants en direction d'orchestre du Conservatoire, Léa Moisan-Perrier et Renaud Madore, de la classe de Jacques Lacombe.

Admissions en cours

Le Conservatoire de musique de Montréal acceptera des demandes d'admission jusqu'au 1er mars pour tous ses programmes. Avec 25 spécialités comprenant les instruments d'orchestre, le piano, le chant, la direction d'orchestre, la composition et la composition électroacoustique, le CMM offre un environnement d'émulation hors du commun pour ses élèves et ses étudiants. En effet, Le Conservatoire accepte des jeunes musiciens dès l'âge de 8 ans au programme préparatoire et en offre un continuum de formation qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire, proposant ainsi une formule unique et hautement formatrice.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

