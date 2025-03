Bouge tes fesses - La Société canadienne du cancer lance un appel au dépistage du cancer colorectal

Un simple test à faire à la maison a le pouvoir de changer votre avenir

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de sensibilisation au cancer colorectal, la Société canadienne du cancer (SCC) lance Bouge tes fesses, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Avec ce nouveau slogan, la huitième édition de cette campagne combine l'humour et l'appel à l'action pour encourager les Québécoises et les Québécois âgés de 50 à 74 ans à prendre rendez-vous sur Clic Santé et à passer un test de dépistage du cancer colorectal (test de RSOSi) tous les deux ans.

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus diagnostiqué et la deuxième cause de mortalité par cancer au Québec. Environ 95 % des cas surviennent après l'âge de 50 ans, ce qui rend le dépistage régulier chez les personnes de 50 à 74 ans essentiel. Lorsque ce cancer est détecté à un stade précoce, le traitement s'avère efficace dans 90 % des cas. Toutefois, près de la moitié des cancers colorectaux sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui compromet l'efficacité des traitements.

« Les programmes de dépistage et les efforts de sensibilisation portent fruit. En effet, on observe une diminution des taux d'incidence et de mortalité liés au cancer colorectal à travers le pays, une tendance probablement liée à l'augmentation du dépistage régulier ainsi qu'aux progrès significatifs dans le diagnostic et le traitement de cette maladie. Si davantage de Québécoises et de Québécois passent un test de dépistage du cancer colorectal tous les deux ans, nous pourrons détecter cette maladie plus tôt, et même la prévenir dans plusieurs cas », fait valoir Alexandra Lalonde, gestionnaire de programmes en prévention du cancer à la Société canadienne du cancer.

Le dépistage du cancer colorectal est efficace et accessible

Comme les premiers symptômes d'un cancer colorectal apparaissent généralement à un stade avancé, le dépistage aux deux ans devient d'autant plus crucial pour détecter ce cancer le plus tôt possible. Le test de dépistage du cancer colorectal (test de RSOSi) est simple, rapide, sans douleur et il se fait à la maison en seulement deux minutes. Les personnes âgées de 50 à 74 ans admissibles peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé ou s'informer auprès de leur professionnel de la santé habilité pour passer ce test gratuitement. Le suivi médical est assuré, même sans médecin de famille.

Cette année, nous pouvons compter sur le soutien de nos principaux ambassadeurs Alain Crête et sa fille Élizabeth Crête, Valérie Pâquet, Joanne Drolet et le Dr Claude Rivard, pour mobiliser la population québécoise à l'importance du dépistage du cancer colorectal.

« En tant que médecin de famille avec une pratique en soins palliatifs et survivant d'un cancer colorectal, je ne le répéterai jamais assez : passer un test de dépistage du cancer colorectal tous les deux ans peut vous sauver la vie », insiste le Dr Claude Rivard, ambassadeur de la campagne.

En mars, joignez-vous aux ambassadeurs et à la Société canadienne du cancer pour lancer l'appel Bouge tes fesses, fais le test! Pour en savoir plus, visitez cancer.ca/bougetesfesses .

