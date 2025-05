SHENZHEN, Chine, 28 mai 2025 /CNW/ - nubia, une marque de téléphones intelligents hautement personnalisés pour un mode de vie amélioré, a annoncé aujourd'hui une association de marques entre la série nubia Neo 3 et le jeu mobile à succès Free Fire de Garena. La série nubia Neo 3 est nommée téléphone intelligent de jeu officiel de Free Fire, rassemblant son esprit « Born to Win » et l'esprit « BOOYAH » de Free Fire pour offrir une expérience de jeu de niveau sport électronique accessible à tous.

Born to Win : la série nubia Neo 3 nommée téléphone intelligent de jeu officiel pour Garena Free Fire (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

« Nous sommes ravis de nous associer à Garena Free Fire pour offrir une expérience de jeu mobile vraiment améliorée, a déclaré Ni Fei, premier vice-président de ZTE Corporation et président de ZTE Mobile Devices. Nubia s'est toujours engagée à renforcer l'autonomie des joueurs grâce à une technologie de pointe. Cette collaboration marque une étape importante qui permet à notre série nubia Neo 3 d'être parfaitement adaptée à l'une des communautés de jeux les plus passionnées au monde. »

Libérer l'excellence de jeu grâce à l'intégration de personnages Free Fire

La série nubia Neo 3 intègre quatre des personnages les plus emblématiques de Free Fire, Kelly, Hayato, Moco et Wukong, chaque modèle s'inspirant d'un personnage spécifique. Cette approche de conception axée sur les personnages va au-delà du matériel, offrant une personnalisation complète de l'interface utilisateur, y compris des fonds d'écran, des icônes, des sonneries et des effets audio dans le jeu thématiques. L'espace de jeu dédié améliore davantage l'immersion avec un toucher en temps réel, des effets d'éclairage et un retour audio.

Le nubia Neo 3 GT 5G, aligné sur Kelly, est conçu pour la vitesse. Alimenté par le processeur T9100 5G de 6 nm allant jusqu'à 2,7 GHz et par une mémoire vive dynamique pouvant atteindre 24 Go, il est équipé d'un écran FHD+ OLDED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu'un vaste système de refroidissement liquide VC de 4083 mm² lui permet de garantir des performances de pointe. Les deux gâchettes de jeu à l'épaule permettent une réponse tactile à la milliseconde près, ce qui permet aux joueurs d'agir instantanément, transformant la rapidité de Kelly en un avantage tactique sur le champ de bataille.

Le nubia Neo 3 5G reflète l'endurance et la discipline de Hayato. Équipé d'une batterie de 6 000 mAh et d'un chargement rapide de 33 W, il permet de jouer longtemps sans interruption. Sa conception audacieuse inspirée des sports électroniques fait écho à la force et à la détermination de Hayato, incarnant un esprit de compétition constant et intrépide.

Saisissant l'intelligence et l'énergie futuriste de Moco, le nubia Neo 3 présente une esthétique cyber-mecha saisissante améliorée par des accents d'éclairage RVB. Conçu pour refléter l'intelligence caractéristique et la vision futuriste de Moco, il offre une atmosphère de jeu de haute technologie exceptionnelle.

Expérience de jeu immersive avec amélioration matérielle et logicielle

La série nubia Neo 3 est conçue pour l'excellence de jeu avec l'optimisation matérielle et logicielle. Chaque modèle est équipé d'écrans à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et de moteurs linéaires à axe Z pour un retour tactile précis, d'un système de refroidissement multicouche amélioré pour la stabilité, tandis que le moteur d'IA NeoTurbo augmente intelligemment la puissance et stabilise les cadences d'image pendant les moments de jeu critiques.

En tant que seul téléphone intelligent de son segment équipé de deux gâchettes de jeu à l'épaule, la série nubia Neo 3 offre des taux d'échantillonnage élevés et des temps de réponse rapides, permettant ainsi aux joueurs de contrôler plus précisément les personnages de Free Fire. Les joueurs peuvent entièrement personnaliser les fonctions de déclenchement en fonction de leurs styles de jeu préférés, comme la programmation des boutons d'épaule gauche et droite pour viser et tirer afin d'obtenir une réponse plus rapide et plus intuitive. Par rapport aux commandes traditionnelles d'écran tactile, les déclencheurs à l'épaule réduisent considérablement les interférences avec les doigts, offrant une vue plus claire et un avantage concurrentiel dans les batailles de survie.

De plus, l'espace de jeu IA 3.0 offre une expérience de jeu immersive. Dans ce mode, un assistant de déclenchement IA permet d'associer automatiquement les boutons d'épaule aux commandes à l'écran. Le compagnon virtuel d'IA, Demi, crée des expériences interactives dans le jeu. Des fonctionnalités comme M-Yell et M-Radio pour Free Fire MAX rendent le clavardage dans le jeu plus dynamique. Le système d'apprentissage comportemental alimenté par l'IA s'adapte davantage aux habitudes des utilisateurs pour un jeu plus fluide et dynamique.

« Born to Win » Spirit inspire l'innovation centrée sur l'utilisateur pour la polyvalence

La série nubia Neo 3 incarne l'esprit de « Born to Win », une croyance dans l'affirmation de soi, la compétition intrépide et la quête incessante de la victoire. Plus qu'un téléphone intelligent de jeu, c'est un compagnon du quotidien pour la jeune génération. Il intègre des capacités de jeu de qualité professionnelle avec une longue durée de vie de la batterie, des expériences audiovisuelles immersives et des fonctions avancées d'IA, s'adaptant à un large éventail de besoins des utilisateurs.

Depuis mai 2025, l'édition nubia Neo 3 série en partenariat avec Free Fire a été déployée en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Europe et sur d'autres marchés mondiaux. Pour célébrer le lancement, les premiers acheteurs recevront des cartes-cadeaux Free Fire qui leur permettront d'obtenir des récompenses supplémentaires lorsqu'ils entrent au combat avec leur nouvel appareil.

