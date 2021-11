Bonne Semaine des professionnelles et des professionnels de l'éducation!

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) remercie les professionnelles et les professionnels de l'éducation dans le cadre de la Semaine se déroulant jusqu'au 19 novembre sur le thème 10 000 mains tendues pour des services professionnels publics en éducation.

« Ces 10 000 membres du personnel professionnel tendent leurs mains, leurs bras et ouvrent leur cœur et leur esprit pour accueillir et soutenir chacun des élèves qui leurs sont confiés et ce, dans le plus grand souci de les accompagner dans leur parcours scolaire. À l'école primaire, secondaire, au centre de formation des adultes ou au centre de formation professionnelle, ils travaillent quotidiennement à faire une différence dans la vie de nos jeunes. Reconnaissons ensemble leur expertise et leur engagement à assurer le bien-être et la réussite des élèves. À cet égard, nous leur disons « MERCI » pour le rôle essentiel qu'ils jouent », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

