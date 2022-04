Bonne nouvelle pour le personnel du secteur aquatique de la Ville de Saint-Lambert

SAINT-LAMBERT, QC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - La soixantaine d'employé(e)s de la piscine municipale de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, ont une nouvelle convention collective. La signature officielle de celle-ci a eu lieu ce matin. La précédente était échue depuis 2017.

D'une durée de huit ans, le contrat de travail comprend des augmentations salariales annuelles de 2 % de même qu'une bonification de différentes primes, notamment celles concernant les vêtements de travail, la préparation des cours spécialisés et des cours de mise en forme aquatique ainsi que la supervision des bains libres matinaux.

Les sauveteur(euse)s seront dorénavant rémunérés même s'il y a annulation d'une activité prévue dans les piscines intérieures. Enfin, ces salarié(e)s seront également payés lorsqu'ils et elles participeront aux diverses sessions de requalification offertes par la Ville.

La Ville de Saint-Lambert compte une piscine intérieure, trois piscines extérieures et quatre pataugeoires.

