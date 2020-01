Bonne Nouvelle Année lunaire! Postes Canada souligne l'année du Rat

Dernier volet d'une deuxième série de 12 émissions inspirée de l'art populaire chinois

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Postes Canada a émis deux timbres pour célébrer l'année du Rat. Les vignettes sont consacrées au premier signe du cycle de la Nouvelle Année lunaire et constituent le dernier volet d'une deuxième série de 12 émissions en l'honneur du festival annuel.

L'année du Rat commence le 25 janvier 2020 et se termine le 11 février 2021. Le rat symbolise la fertilité et l'intelligence. Les natifs de ce signe sont très rusés et dynamiques, et font preuve de beaucoup de tact.