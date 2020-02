Bonjour Startup Montréal - La Ville de Montréal soutient son écosystème startup

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre de la 3e Expo Entrepreneurs organisée à la Place Bonaventure, que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la bonification du soutien de la Ville à l'écosystème startup montréalais. La contribution financière à l'organisme Bonjour Startup Montréal a ainsi été majorée de 860 000 $, atteignant la somme de 1 260 000 $ pour la période 2018-2022. Cette somme servira à poursuivre la mise en place d'un pôle d'innovation dédié aux startups à Montréal.

« Les startups sont au cœur du secteur entrepreneurial montréalais. Elles sont des leviers de développement économique importants pour la métropole et nous souhaitons les traiter à leur juste valeur. C'est pourquoi nous étions là pour soutenir Bonjour Startup Montréal dès son lancement, en 2018, et que nous bonifions aujourd'hui notre aide afin d'aider l'écosystème startup montréalais dans l'atteinte de nouveaux sommets », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'aide financière accordée par la Ville va notamment favoriser la création d'une plateforme web, ainsi que d'un répertoire dynamique pour augmenter la visibilité des startups montréalaises auprès des investisseurs et d'autres partenaires d'affaires. Elle permettra d'effectuer une vigie internationale sur les meilleures pratiques à implanter à Montréal, d'offrir un service d'accueil pour les délégations internationales issues du milieu des startups et de mener des activités de maillage entre startups et grands groupes en déplacement dans notre métropole. Enfin, ce soutien aidera à bâtir des ponts avec des partenaires extérieurs, en plus de mettre en place un passeport d'activités pour les étudiantes et étudiants internationaux afin de leur faire découvrir le milieu des affaires montréalais et d'accroître la rétention du talent entrepreneurial.

« C'est avec honneur que je ferai dorénavant partie du conseil aviseur de Bonjour Startup Montréal. À ce titre, j'aurai l'occasion de participer au développement des grandes orientations élaborées dans le but de faire rayonner encore davantage les startups montréalaises », a souligné la mairesse.

Pour renforcer l'écosystème des startups, d'autres mesures seront mises en place par la Ville de Montréal d'ici 2021 :

le lancement d'un appel à projets conjoint avec le gouvernement du Québec pour soutenir les incubateurs et les accélérateurs qui ciblent les industries à fort potentiel de la métropole;

la mise en place d'un programme d'aide financière aux startups, visant la phase de précommercialisation d'innovations et encourageant la collaboration avec les organisations établies;

la commande d'une étude sur les pratiques innovantes relativement à un fonds d'investissement pour les startups;

l'élaboration d'une stratégie de locaux abordables, notamment pour les jeunes entreprises innovantes en croissance.

Entente Réflexe Montréal

L'investissement de la Ville de Montréal dans les mesures économiques annoncées est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec.

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

