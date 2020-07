Bonification du programme 4C : plus de 700 familles additionnelles bénéficieront d'un accompagnement pour faire face à la fracture numérique

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Grâce à un financement de 550 000 dollars reçus de la part de Centraide du Grand Montréal, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires des jeunes permettra à plus de 700 familles additionnelles de bénéficier du programme 4C. Cette initiative vise à outiller ces familles en leur offrant de l'équipement, l'accès internet et l'accompagnement pour contrer la fracture numérique amplifiée par la COVID-19.

Alors que le Québec met en œuvre son plan de déconfinement et organise la rentrée scolaire prévue à l'automne prochain, le programme 4C contribue à la réussite de nos jeunes. « Après l'appui initial de la Fondation Chagnon, nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme cette contribution de Centraide qui nous permettra d'offrir à plus de jeunes et de familles défavorisées un environnement numérique propice à la poursuite de leur apprentissage et l'exercice de leur citoyenneté numérique », a déclaré Edouard Staco, président du SdesJ.

Ce financement accordé à l'organisme est effectué grâce au Fonds d'urgence pour l'appui communautaire du gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19 administré en collaboration avec Centraide du Grand Montréal. Il a pour objectif d'offrir de l'assistance aux organismes qui prennent en charge les besoins des populations vulnérables durant cette crise. « Ce projet permet aux familles à la fois de faire face à la crise, mais aussi de construire durablement leur avenir en développant de nouvelles compétences numériques et informatiques. C'est un projet innovant auquel nous sommes fiers de contribuer », a déclaré Marie-Lyne Brunet, directrice impact dans les collectivités chez Centraide du Grand Montréal.

À propos du SdesJ : Regroupant une quarantaine d'organismes, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires est un réseau novateur qui a pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec et du Canada en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Renseignements: Sandra Rabrun, Coordonnatrice du SdesJ, +15147757477, [email protected]

Liens connexes

sdesj.org