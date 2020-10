Bonification du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) : 23,3 M$ de plus pour aider les petites entreprises en région à faire face à la COVID-19

QUÉBEC, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau des SADC et CAE est très heureux de l'annonce faite aujourd'hui par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, de l'ajout de 600 M$, dont 23,3 M$ pour les SADC et CAE au Québec, dans le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

Selon M. Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE, « nous travaillons actuellement très fort pour aider les entrepreneurs et nos collectivités à faire face aux conséquences de la COVID-19 et nous sommes très heureux de cet appui supplémentaire du gouvernement fédéral, qui nous aidera à continuer d'offrir le support en financement et en aide technique nécessaire à nos milieux. Cette crise sanitaire exige des interventions rapides et ciblées, et nous savons que le FARR a des impacts positifs auprès des 4 203 entreprises locales qui en ont bénéficié à ce jour. »

« Je tiens à remercier l'honorable Mélanie Joly et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour leur écoute et la mise en place de cette mesure efficace qui répond très exactement aux besoins des entreprises et des collectivités. Merci aussi aux plus de 1 000 professionnels et bénévoles des SADC et CAE. Nous travaillons tous ensemble pour que les entrepreneurs gardent confiance », a ajouté Monsieur Daigle.

« Des entreprises de toutes tailles ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d'aide et de relance régionale est là pour elles, protégeant des milliers d'emplois dans tout le pays. La deuxième vague ayant commencé, nous avons entendu haut et fort qu'un soutien supplémentaire est nécessaire. C'est pourquoi nous annonçons un complément au FARR pour aider encore plus de Canadiens. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures importantes, nous sommes là pour vous maintenant et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider notre économie à revenir en force. »

-L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Selon Jane-Anne Cormier, propriétaire de l'entreprise Les Vagues au Havre Saint-Pierre, le FARR a fait toute la différence pour son entreprise et elle se dit très reconnaissante envers la SADC Côte-Nord: « La SADC a cru en notre projet dès le début alors que plusieurs n'y croyaient pas. Ils ont financé notre démarrage, même s'il y avait beaucoup de risques puisque je suis une jeune sans expérience en affaires. De plus, notre PME est saisonnière, située en région éloignée et ses opérations dépendent de la météo. La SADC a continué de croire en nous cet été et nous a octroyé une aide d'urgence, alors que plusieurs nous l'ont refusée. Merci, votre travail fait une différence. Sans vous, Les Vagues ne connaîtrait pas un tel succès aujourd'hui! »

RÉSULTATS EN BREF DU FARR du 1er juin au 31 août 2020

71,3 M$ investis, dont 65 M$ aux entreprises et 6,3 M$ pour des projets de développement économique local;

2 106 entreprises ont obtenu du financement du FARR;

2 097 interventions en aide technique ont été effectuées, comme l'accompagnement d'experts dans l'intégration des technologies, les sites web transactionnels, les services de livraison, etc.;

Plus de 175 projets de développement économique ont permis de mettre en place des campagnes d'achat local, des sites de promotion de produits et services offerts aux consommateurs dans leur région ou encore des rendez-vous de formation ou d'informations pour les entrepreneurs;

52 % des entreprises financées étaient la propriété de femmes entrepreneures;

91 % des entreprises touchées n'avaient reçu aucune autre aide des différentes mesures mises en place par le gouvernement fédéral;

Les trois principaux secteurs d'activités des entreprises financées sont les services de proximité, le tourisme et les commerces de détail.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

