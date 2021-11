Bonification de l'offre d'hébergement touristique : un appui de 575 000 $ au Motel Le Marquis

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 575 000 $ à l'établissement hôtelier Motel Le Marquis afin de soutenir son projet de construction d'un site d'hébergement de type motel de douze chambres, dans la municipalité de Saint-Adelme.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette contribution financière est versée sous forme de prêt en vertu du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers, mis en place en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique, lancé par la ministre du Tourisme.

« Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers contribue à préserver et à augmenter notre capacité d'accueil, une condition essentielle à la vitalité et à l'attractivité de notre destination. Je suis fière que notre gouvernement soutienne les efforts de développement touristique des acteurs de notre industrie comme le promoteur du projet de Motel Le Marquis. Je salue son objectif d'offrir, au fil des ans et grâce à la diversité de ses services, un arrêt touristique incontournable ainsi qu'un centre hivernal confortable et invitant. Je suis certaine que ce projet générera, sur le plan tant social qu'économique, des retombées positives et durables pour la municipalité de Saint-Adelme et la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le projet consiste à construire douze minimaisons louables en toutes saisons et équipées d'électroménagers. De plus, une chambre sera adaptée aux personnes à mobilité réduite. Des forfaits hébergement-déjeuner ou souper seront aussi offerts.

Cette initiative vise à développer une offre d'hébergement de qualité abordable, accessible et complémentaire aux services fournis par la municipalité de Saint-Adelme . Au cœur du village, l'établissement proposera un lieu de séjour pour accueillir principalement les motoneigistes, les randonneurs en tout-terrains et les chasseurs, de même que les autres touristes.

par la municipalité de . Au cœur du village, l'établissement proposera un lieu de séjour pour accueillir principalement les motoneigistes, les randonneurs en tout-terrains et les chasseurs, de même que les autres touristes. Le site offrira la possibilité d'entreposer les véhicules récréatifs à l'intérieur, ce qui représente un avantage compétitif important.

Le PADAT est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Le volet 2 du PADAT s'inscrit dans une optique de préparation à la relance des activités postpandémie de l'industrie touristique.

Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers vise la rénovation et la mise à niveau :

des unités d'hébergement;



des salles de réunion et de congrès;



des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'ajout d'infrastructures hôtelières ainsi que l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.

