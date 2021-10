Bonification de l'offre d'hébergement touristique : un appui de 3,9 M$ au Domaine Belle plage

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 3,9 millions de dollars à l'établissement hôtelier Domaine Belle plage afin de soutenir son projet de rénovation et d'expansion.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et l'adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette contribution financière est versée sous forme de prêt en vertu du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers, un programme mis en place en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique, lancé par la ministre du Tourisme.

Citations :

« Je suis très heureuse que les gestionnaires du Domaine Belle plage fassent appel à l'une des mesures de notre Plan de relance touristique afin d'investir dans leur établissement. En procédant à un agrandissement et à des améliorations qui bonifieront l'expérience des visiteurs, ils enrichiront l'offre d'hébergement dans Charlevoix et favoriseront la prolongation des séjours. Ces investissements seront donc profitables pour l'ensemble du secteur touristique et de l'économie locale. Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers contribue à préserver et à augmenter notre capacité d'accueil, si essentielle à la vitalité et à l'attractivité de notre destination. Je suis fière que notre gouvernement soutienne les projets audacieux de nos entrepreneurs touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La région de Charlevoix est très prisée des touristes, et nous avons besoin d'établissements d'hébergement touristique pouvant répondre à la demande tout en offrant une expérience de choix à nos visiteurs. Je me réjouis de l'aide financière accordée au Domaine Belle plage, qui lui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil et de rénover ses installations actuelles. C'est grâce à ce genre de projets que notre belle région continuera d'être à la hauteur de sa réputation. »

Émilie Foster, adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Le PADAT nous a permis de bonifier notre offre de service et d'accélérer notre programme de rénovation. Grâce à sa mise en place, qui est arrivée à point nommé, nous pouvons envisager le meilleur pour notre établissement et ainsi assurer la pérennité d'un lieu de villégiature apprécié depuis plus de quatre-vingts ans dans Charlevoix. »

Marie-Josée Larouche, directrice du Domaine Belle plage

Faits saillants :

Ce projet vise à développer l'offre de service du Domaine Belle plage, situé à Baie-Saint-Paul . Il prévoit notamment la construction de deux nouveaux pavillons et la rénovation d'installations existantes. L'objectif : faire passer la capacité d'accueil de 33 à 54 chambres et aménager des aires communes intérieures et extérieures, dont des salles polyvalentes pour la tenue de conférences et de réunions.

plage, situé à . Il prévoit notamment la construction de deux nouveaux pavillons et la rénovation d'installations existantes. L'objectif : faire passer la capacité d'accueil de 33 à 54 chambres et aménager des aires communes intérieures et extérieures, dont des salles polyvalentes pour la tenue de conférences et de réunions. Le PADAT est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Le volet 2 du PADAT s'inscrit dans une optique de préparation à la relance des activités postpandémie de l'industrie touristique.

Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers vise la rénovation et la mise à niveau :

des unités d'hébergement;



des salles de réunion et de congrès;



des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'ajout d'infrastructures hôtelières ainsi que l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca .

