Bonification de l'Allocation famille pour les parents endeuillés

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Sensible à l'épreuve que doivent traverser les parents après le décès d'un enfant, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en compagnie de la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annonce l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition de l'Allocation famille. À compter du 1er juillet 2025, l'Allocation famille sera versée aux parents endeuillés pour une période supplémentaire de 12 mois.

Cette mesure vise les parents dont l'enfant mineur décède et ceux dont l'enfant décédé était admissible au supplément pour enfant handicapé et au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels.

Rappelons que dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a prévu une somme annuelle de deux millions de dollars sur cinq ans pour offrir un soutien aux familles qui doivent vivre avec les conséquences psychologiques, sociales et économiques qu'un tel drame entraîne.

Citations :

« Il n'y a aucune douleur comparable à celle causée par la perte d'un enfant. Nous sommes tous humains et nous comprenons que durant cette épreuve, nous avons besoin de tout le soutien nécessaire. Grâce à ce changement financier, les parents qui vivent le deuil d'un enfant pourront recevoir plus longtemps du soutien pour les aider à traverser cette période extrêmement difficile. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cette nouvelle mesure de l'Allocation famille, menée par mes collègues Marilyne Picard, Catherine Blouin et Isabelle Poulet, est une manière de démontrer collectivement notre compassion et notre sympathie aux familles qui traversent un drame qu'aucun parent ne peut imaginer. Ce soutien additionnel qui leur sera désormais offert témoigne de notre volonté de leur accorder un répit supplémentaire. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Comme notre famille a perdu deux enfants et que nous vivons au quotidien avec un enfant malade, je comprends à quel point il peut être difficile de faire face à un deuil tout en conciliant les obligations du quotidien. J'ai pu constater l'impact psychologique et financier chez plusieurs de mes amies qui ont perdu un enfant malade. C'est pour cette raison que j'ai mené ce projet, pour que chaque famille québécoise bénéficie de cette bonification de l'Allocation famille. Les familles endeuillées auront davantage de soutien financier pour faire face à l'inimaginable. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« On ne peut rester insensible devant le décès d'un enfant -- une tragédie dont l'impact bouleverse toute une famille. Grâce à ce soutien financier, les parents pourront traverser leur deuil avec un peu plus de dignité et de répit. Je salue le travail remarquable de ma collègue Marilyne Picard, qui a agi avec détermination pour faire entendre cette cause au cœur de nos priorités gouvernementales. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte

« On peut s'imaginer que la perte d'un enfant est la pire épreuve qu'un parent puisse traverser. On sait que rien ne peut apaiser une telle douleur, mais ce qu'on peut faire, c'est agir avec humanité. Avec cette mesure, nous venons améliorer un processus pour laisser place à plus de compassion et de sensibilité envers les parents endeuillés. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants :

La moyenne des cinq dernières années permet d'estimer à 250 le nombre d'enfants mineurs admissibles à l'Allocation famille qui décèdent chaque année. L'Allocation famille est une aide financière versée par Retraite Québec aux familles admissibles qui résident au Québec et qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à leur charge.

Le montant de l'allocation varie en fonction du revenu familial, du nombre d'enfants à charge, de la situation conjugale des parents et du nombre d'enfants en garde partagée.

L'Allocation famille bénéficie à près de 1,6 million d'enfants, constituant ainsi l'une des principales aides financières du Québec destinées aux familles.

En 2024, une somme de 3,8 milliards de dollars a été versée en prestations à plus de 931 000 familles dans le cadre de ce programme.

