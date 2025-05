Cinquante-cinq nouvelles places subventionnées pour les familles de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en compagnie de la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, du maire de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard, et de la directrice générale du CPE Les Jardins d'Honorine, Mme Heidi Würtele, est heureuse d'avoir participé à la première pelletée de terre de la nouvelle installation du CPE Les Jardins d'Honorine. Ce sont 55 nouvelles places subventionnées, dont 15 places réservées aux poupons, qui seront créées dans la région de Saint-Hyacinthe.

Il s'agit de la troisième installation du CPE, qui accueillera à terme un total de 168 enfants. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 2 783 293 $ du gouvernement du Québec, auquel s'ajoute une mise de fonds du CPE.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis, près de 30 000 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. De plus, 15 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. Cela signifie qu'à terme, l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

Citations :

« Il s'agit d'une journée très importante pour les enfants et les familles de la ville de Saint-Hyacinthe et des environs. Des services de garde éducatifs à l'enfance comme le CPE Les Jardins d'Honorine permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région, qui pourront bénéficier de services de garde de qualité à un coût abordable. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à ce beau projet. J'ai hâte de revenir pour l'inauguration de cette nouvelle installation! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Un autre investissement de notre gouvernement pour les familles de chez nous. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles de Saint-Hyacinthe. En créant 55 nouvelles places subventionnées, dont plusieurs pour les poupons, nous venons alléger le fardeau fiscal de nombreux parents et offrir à nos tout-petits un environnement stimulant, bienveillant et propice à leur développement. Je suis fière de voir notre communauté bénéficier des retombées du Grand chantier pour les familles, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Je me réjouis de voir de nouveaux centres de la petite enfance prendre vie à Saint-Hyacinthe. C'est un signe du dynamisme de notre communauté, mais surtout, une excellente nouvelle pour nos familles. Ce nouveau CPE offrira un environnement sécuritaire et stimulant pour les enfants, un lieu où ils pourront grandir, apprendre et s'épanouir au plus grand bonheur de leurs parents. »

André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

« Le conseil d'administration, l'équipe du CPE, nos partenaires et moi-même sommes heureux d'entamer les travaux de construction de notre nouvelle installation. En accord avec nos valeurs, ce sera un espace chaleureux, sécuritaire et stimulant pour le développement des tout-petits de Saint-Hyacinthe. Encadrés par une équipe de professionnelles qualifiées et passionnées, les enfants pourront bénéficier de notre programme éducatif adapté à chaque étape du développement de l'enfant, axé sur le jeu, la créativité et l'autonomie. Le CPE Les Jardins d'Honorine est reconnu pour son service éducatif de qualité, dans un environnement bienveillant et inclusif. Nous sommes fières et impatientes de permettre à bientôt 168 enfants d'avoir accès à notre service chaque année dans nos installations. »

Heidi Würtele, directrice générale du CPE Les Jardins d'Honorine

Relations de presse, Ministère de la Famille