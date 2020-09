Sa contribution s'élèvera à 150 000 $ pour venir en aide aux femmes enceintes vulnérables

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Bonduelle est heureuse d'annoncer qu'elle reconduit son engagement auprès de la Fondation Olo pour une deuxième année consécutive. Au total, entre 2019 et 2021, la contribution de Bonduelle atteindra près de 130 000 $. Grâce à cet appui majeur, combiné au soutien de ses donateurs, la Fondation Olo pourra remettre aux femmes enceintes et aux familles suivies par les intervenantes Olo près de 100 000 coupons échangeables contre des sacs de légumes surgelés de marque Arctic Gardens. En plus de cet important don lié aux coupons de légumes surgelés, Bonduelle contribue à la campagne d'urgence de financement de la Fondation Olo mise en œuvre pour pallier l'impact direct de la pandémie sur des milliers de Québécoises enceintes en situation de précarité financière, avec un don monétaire de près de 20 000 $.

Pour Christian Malenfant, vice-président marketing de Bonduelle, ce partenariat est une manifestation concrète du désir de l'entreprise d'être un acteur dynamique du changement en matière d'alimentation et de santé. « En tant que transformateur en alimentation, nous estimons qu'il est de notre devoir de contribuer à assurer une saine alimentation aux futures mamans et aux jeunes familles, tout en contribuant à améliorer les habitudes alimentaires. Notre engagement auprès de la Fondation Olo est une manière concrète de faire en sorte que les enfants puissent apprécier la saveur des légumes tôt dans la vie. »

La Fondation Olo encourage les femmes enceintes et les familles à bien manger, cuisiner et manger en famille. Son action s'inscrit dans la certitude que l'alimentation et les saines habitudes alimentaires pendant la grossesse et les deux premières années de vie de l'enfant ont une influence directe sur son développement, autant physique que psychologique, social et affectif.

Selon la directrice générale de la Fondation Olo, Élise Boyer, il importe de rendre les aliments sains plus accessibles aux familles dans des contextes de vulnérabilité et particulièrement durant cette période de pandémie qui a fait croître la vulnérabilité de sa clientèle. « L'engagement de notre Partenaire Bienfaiteur Bonduelle va de pair avec nos actions visant à aider des femmes enceintes et les jeunes familles à apprendre à cuisiner des aliments de base. L'objectif est double : les aider à mettre toutes les chances de leur côté de donner naissance à des bébés en santé et d'être un modèle de saines habitudes alimentaires pour le bébé qui va grandir. »

La Fondation Olo rappelle que près de 5 000 femmes ont actuellement besoin de ses services et suivis, et que les demandes sont présentement en augmentation en raison de la COVID-19, ce qui a mené à la création du fonds d'urgence exceptionnel.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.

À propos de Bonduelle

Entreprise créée en 1853, Bonduelle est le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Bien implantée en Amérique du Nord, Bonduelle exploite 17 usines à travers le Canada et les États-Unis, dont quatre au Québec, où elle se spécialise dans les solutions de repas végétales prêtes à l'emploi.

En plus d'assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, Bonduelle commercialise également ses propres marques, notamment Bonduelle, Arctic Gardens, Graves et Del Monte au Canada et Bonduelle et Ready Pac aux États-Unis.

