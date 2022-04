« Swoop a été créé pour rendre les voyages abordables et accessibles aux personnes recherchant les choix les plus économiques, et alors que nous continuons de prendre de l'expansion et d'offrir plus d'options d'horaire, les gens peuvent réserver un vol en toute confiance lorsqu'ils choisissent notre compagnie aérienne canadienne à très bas tarifs, a déclaré Bob Cummings, président de Swoop. Je suis ravi de revenir au sein de l'équipe de direction du groupe WestJet et j'ai hâte de travailler avec les membres de l'équipe de Swoop pour offrir plus de choix, des tarifs plus bas et une plus grande certitude sur le marché. »

Plus récemment, Bob Cummings a passé deux ans à la barre de Central Mountain Air à titre de chef de la direction. Dans ce rôle, il a guidé la compagnie aérienne régionale à travers les turbulences liées à la pandémie et l'a orientée pour qu'elle réussisse à se rétablir de celles-ci, tout en développant sa culture. Avant de travailler chez Central Mountain Air, Bob Cummings a passé 13 ans au sein du groupe WestJet. Il a occupé plusieurs postes importants de vice-président directeur, en plus d'être président de Swoop en 2018, où il a été responsable du démarrage et du lancement de la première compagnie aérienne à très bas tarifs prospère du Canada.

Au cours de son mandat avec le groupe, il a dirigé la croissance de Vacances WestJet et de Récompenses WestJet, et a joué un rôle essentiel dans le lancement de WestJet Encore, la compagnie aérienne régionale de WestJet. En tant que directeur commercial de WestJet, Bob Cummings a fait croître les revenus de la compagnie aérienne d'un peu plus d'un milliard de dollars à plus de 4,5 milliards de dollars. Avant de se joindre à WestJet, il a occupé pendant plus de 13 ans des postes de direction dans les secteurs des services publics et des télécommunications.

Grâce à sa vaste expérience de l'aviation commerciale en Amérique du Nord, Bob Cummings continuera de renforcer les solides assises de Swoop pour aider à sa reprise économique.

« Je tiens à remercier Charles Duncan pour avoir dirigé Swoop au cours des deux dernières années, a poursuivi Alexis von Hoensbroech. Il a joué un rôle clé dans l'expansion et la reprise des activités de Swoop, et il assumera maintenant un nouveau rôle à l'appui de divers projets et initiatives stratégiques à titre de vice-président directeur, Intégration et projets stratégiques. »

À propos du groupe de sociétés WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations, au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site www.westjet.com.

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty) 2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au (prix Travellers' Choice de TripAdvisor) 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada )

À propos de Swoop

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et plus accessibles pour tous les Canadiens. Fondée en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe d'entreprises WestJet, Swoop est la compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Swoop offre des services réguliers vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, et ses tarifs dégroupés permettent aux voyageurs d'acheter uniquement les produits et services qu'ils veulent.

La flotte moderne de 10 Boeing 737-800 NG de Swoop passera à 16 avions avec l'ajout de 6 Boeing MAX-8 en 2022. Sur le site flyswoop.com, les voyageurs peuvent réserver rapidement et facilement des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, voir les cartes d'embarquement, suivre les vols et accéder au service Wi-Fi en vol.

