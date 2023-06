BMO soutient les clients touchés par les incendies de forêt au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et en Ontario

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il soutient les clients touchés par les incendies de forêt au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et en Ontario, en leur offrant des programmes d'aide spécialisés pour les aider à surmonter leurs difficultés financières.

« BMO accélère les options de secours pour ses clients dans les collectivités touchées par les feux de forêt au Canada, a indiqué Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Nous voulons nous assurer qu'il est aussi facile que possible pour nos clients de s'occuper des conséquences financières de ce désastre. »

Les clients de BMO touchés par ces événements peuvent bénéficier d'une aide financière, notamment :

report des versements de prêts et de prêts hypothécaires;

protection des versements de prêts et de prêts hypothécaires;

option de report de versement sur les prêts hypothécaires, les prêts à tempérament et les cartes de crédit;

soutien aux clients des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada par le biais de reports de versements et d'exonération de frais dans la mesure du possible. Les clients sont invités à communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle pour discuter des options ou des aménagements possibles.

Pour accéder aux options d'aide de BMO, les clients peuvent se présenter en succursale, téléphoner ou utiliser les options de soutien des portails de services bancaires en ligne et mobiles de BMO.

BMO accepte également les dons en faveur de la Croix-Rouge canadienne. Les clients de BMO peuvent faire un don en succursale, en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca ou en composant le 1-800-418-1111.

