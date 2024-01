Un partenariat bancaire exclusif aidera les nouveaux arrivants canadiens à accéder à des outils et des ressources numériques pour les aider dans leur parcours financier.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - BMO aide les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances grâce à un nouveau partenariat stratégique avec PeaceGeeks (en anglais seulement), une organisation à but non lucratif qui a développé Bienvenue au Canada, une application mobile multilingue gratuite qui aide les nouveaux arrivants à trouver des informations fiables et pertinentes ainsi que des recommandations personnalisées pour planifier leur nouveau périple.

En tant que partenaire bancaire exclusif de l'organisme, BMO offrira aux nouveaux arrivants l'accès à des ressources en ligne fiables, à des capacités et à du contenu éducatif pour les aider à acquérir des connaissances financières pendant qu'ils s'établissent au Canada.

Le contenu de la section bancaire de l'application Bienvenue au Canada couvrira des sujets tels qu'une introduction aux termes bancaires et aux produits financiers canadiens, la façon d'établir des antécédents de crédit et des conseils pour adopter des habitudes d'épargne et bâtir un patrimoine à long terme. L'application mobile oriente également les nouveaux arrivants vers les produits et services bancaires, localise les succursales bancaires les plus proches et les aidera bientôt à prendre rendez-vous avec les conseillers financiers de BMO.

« L'engagement de BMO à soutenir les nouveaux arrivants à chaque étape de leur parcours financier et personnel est ancré dans sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires, a déclaré Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle, BMO. Le partenariat de BMO avec des organismes novateurs comme PeaceGeeks permet aux nouveaux arrivants de trouver et d'utiliser plus facilement de l'information financière gratuite et fiable pour les aider à améliorer leurs finances alors qu'ils entament le prochain chapitre de leur vie au Canada. »

« Lorsque les nouveaux arrivants arrivent au Canada, ils disposent d'un système de classe mondiale de ressources publiques et privées gratuites pour les soutenir, a poursuivi Jennifer Freeman, chef de la direction de PeaceGeeks. Cependant, de nombreuses personnes ne connaissent pas ces ressources et ratent des occasions précieuses de trouver un emploi, de mieux comprendre les systèmes bancaires canadiens, d'améliorer leur français ou leur anglais, ou de parfaire leur éducation, ce qui peut faciliter leur installation au Canada. Bienvenue au Canada met à la disposition des nouveaux arrivants des informations personnalisées pour les aider à s'orienter et à prendre leur envol. Nous sommes heureux de nous associer à BMO pour faire en sorte que la littératie financière et l'accès aux services bancaires soient aussi faciles que possible pour les nouveaux arrivants. »

Grâce à la relation exclusive de BMO, les personnes qui envisagent ou planifient de déménager au Canada, ou l'ont fait récemment, peuvent accéder à des informations financières personnalisées et à des recommandations adaptées à leurs priorités et à leurs besoins dans différentes villes et provinces, notamment en ce qui concerne le coût du loyer et de la garde d'enfants. Actuellement disponible en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan, le contenu de l'application est accessible en 10 langues, dont le français, l'anglais, l'arabe, le chinois et le punjabi.

BMO continue d'ouvrir la voie en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir et axée sur la prestation d'expériences numériques de premier plan qui aident les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances. En 2023, le Programme de prêt destiné aux nouveaux arrivants au Canada de BMO a été récompensé par le prix Best Use of Tech in Retail Banking (Meilleure utilisation de la technologie dans les services bancaires aux particuliers) décerné par les Banking Tech Awards (en anglais seulement), une organisation qui célèbre les développements clés et l'innovation dans les domaines de la banque, de la finance et de la technologie. En décembre 2023, la fonction d'ouverture de compte avant l'arrivée du programme Nouveau commencement avec BMOMD a reçu le BAI Global Innovation Award (en anglais seulement) et Qorus-Accenture Banking Innovation Award (en anglais seulement), soulignant les efforts continus de BMO pour être à l'avant-garde des progrès dans le domaine des services bancaires numériques et reflétant la mission de la Banque d'offrir une expérience bancaire exceptionnelle au-delà des frontières.

Programme Nouveau commencement avec BMO : Le programme Nouveau commencement avec BMO propose aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, de premier ordre, comprenant des comptes de chèques et des comptes d'épargne, des options hypothécaires personnalisées, un accès au crédit sans antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière.





Le programme Nouveau commencement avec BMO propose aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, de premier ordre, comprenant des comptes de chèques et des comptes d'épargne, des options hypothécaires personnalisées, un accès au crédit sans antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière. Ouverture de compte avant l'arrivée : Le programme de services bancaires numériques de BMO, le meilleur du secteur, permet aux demandeurs en ligne dans les territoires admissibles de faire traiter instantanément leur demande de compte bancaire BMO avant l'arrivée. Le programme permet également aux candidats de 13 pays d'ouvrir un compte bancaire et un CPG pour étudiants internationaux, s'ils sont admissibles, avant leur arrivée au Canada , ce qui facilite et accélère leur transition financière.





Le programme de services bancaires numériques de BMO, le meilleur du secteur, permet aux demandeurs en ligne dans les territoires admissibles de faire traiter instantanément leur demande de compte bancaire BMO avant l'arrivée. Le programme permet également aux candidats de 13 pays d'ouvrir un compte bancaire et un CPG pour étudiants internationaux, s'ils sont admissibles, avant leur arrivée au , ce qui facilite et accélère leur transition financière. FinancesFutées BMO : Pour faciliter leur transition, FinancesFutées BMO est un programme d'éducation financière en ligne gratuit qui offre aux nouveaux arrivants une expérience d'apprentissage personnalisée, à la demande et interactive. Cette plateforme d'éducation financière a pour but d'informer les nouveaux arrivants sur le système bancaire canadien et de les aider à adopter de bonnes habitudes financières pendant qu'ils commencent leur nouvelle vie. Elle propose du contenu présenté de façon concise, notamment des vidéos et des outils, afin d'aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre certains sujets financiers complexes, comme l'établissement d'un budget, la gestion du crédit, l'achat d'une propriété et l'investissement dans l'avenir.





Pour faciliter leur transition, FinancesFutées BMO est un programme d'éducation financière en ligne gratuit qui offre aux nouveaux arrivants une expérience d'apprentissage personnalisée, à la demande et interactive. Cette plateforme d'éducation financière a pour but d'informer les nouveaux arrivants sur le système bancaire canadien et de les aider à adopter de bonnes habitudes financières pendant qu'ils commencent leur nouvelle vie. Elle propose du contenu présenté de façon concise, notamment des vidéos et des outils, afin d'aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre certains sujets financiers complexes, comme l'établissement d'un budget, la gestion du crédit, l'achat d'une propriété et l'investissement dans l'avenir. Programme de talents destinés aux nouveaux arrivants de BMO : Le programme de talents destinés aux nouveaux arrivants de BMO est un programme de recrutement créé par la Banque pour les personnes déplacées, les immigrants et les réfugiés, afin d'apporter un soutien et de créer des possibilités d'emploi pour les nouveaux arrivants au Canada et aux États-Unis. Ce programme comprend des pages de recrutement personnalisées qui permettent aux demandeurs d'emploi de se présenter facilement à BMO et d'explorer les possibilités d'emploi au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

