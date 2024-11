MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu la meilleure note de l'étude J.D. Power Canada 2024 pour l'expérience numérique de gestion de patrimoine parmi les investisseurs clients des services de placement traditionnels.

L'étude évalue la satisfaction des investisseurs clients des services de placement traditionnels pour leur expérience numérique de gestion de patrimoine, y compris les applications et les sites Web, en fonction de quatre facteurs :

Attrait visuel

Navigation

Rapidité

Information/contenu

« Nous sommes incroyablement fiers de nos collègues pour leur dévouement à l'amélioration et à la modernisation de notre plateforme Gestion privée au cours des deux dernières années. Cette reconnaissance reflète les capacités numériques considérablement améliorées de BMO Gestion privée, y compris les rapports de rendement sur demande et la recherche sur les actions à la fine pointe du marché, ainsi que notre engagement à rencontrer nos clients là où ils en sont dans leur parcours de gestion de patrimoine, a déclaré Kevin Barnes, chef, Gestion privée Amérique du Nord, BMO Gestion privée. À l'échelle de BMO Gestion de patrimoine, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. En adoptant un état d'esprit axé sur le numérique, nous continuerons d'améliorer la facilité et la simplicité de notre plateforme afin de répondre aux besoins changeants de nos clients et de les aider à améliorer leurs finances et à profiter des occasions qui découlent de l'atteinte de leurs objectifs. »

Pour plus de renseignements sur BMO Gestion privée, consultez le site https://www.bmo.com/fr-ca/principal/gestionprivee/.

L'étude J.D. Power Canada 2024 sur l'expérience numérique en gestion de patrimoine évalue la satisfaction des clients à l'égard de l'expérience numérique en matière de gestion de patrimoine, qu'il s'agisse d'applications ou de sites Web. L'étude de cette année est basée sur les réponses de 4 860 investisseurs, clients des services de placement traditionnels et autogérés, et a été menée de juin à août 2024.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Avis juridique sur les prix J.D. Power

BMO a obtenu la meilleure note dans le segment des investisseurs à l'égard des sociétés de placement de plein exercice de l'étude J.D. Power 2024 pour l'expérience numérique de gestion de patrimoine, qui mesure la satisfaction des clients à l'égard des sites Web et des applications mobiles de gestion de patrimoine parmi ceux qui investissent par l'entremise d'un conseiller attitré. Pour plus de détails, visitez le site jdpower.com/awards (en anglais).

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244