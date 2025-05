MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui s'être classé au premier de l'étude comparative des fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada de 2025 d'EMARKETER pour la deuxième année d'affilée. Cette reconnaissance confirme le leadership de BMO dans les solutions numériques axées sur le client de son appli Services mobiles BMO, leadership qui lui a permis de se classer parmi les meilleurs dans des catégories telles que la gestion de compte, les alertes, la gestion de l'argent numérique et la sécurité.

Cette reconnaissance témoigne de la réussite continue du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuie sur la solide expérience de la Banque en matière de reconnaissances sectorielles.

« Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à créer des expériences numériques innovantes pour rencontrer nos clients là où ils se trouvent et les aider dans leur parcours financier, a déclaré Peter Poon, chef, Services numériques, innovation et technologie, BMO. Notre stratégie continue d'être guidée par la volonté d'aider les clients à améliorer leurs finances. »

L'étude comparative des fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada de 2025 d'EMARKETER est un classement des grandes institutions financières canadiennes établi sur la base des capacités des services bancaires mobiles, pondérées par la demande des clients pour 42 caractéristiques réparties en six catégories.

BMO a maintenu sa position de leader du marché dans les six catégories, dont la gestion des comptes, les alertes et la gestion de l'argent numérique; la Banque s'est également classée première dans le domaine de la sécurité pour la première fois.

Pour plus de renseignements sur étude comparative des fonctionnalités des services bancaires mobiles au Canada de 2025 d'EMARKETER, veuillez consulter le site www.emarketer.com/content/canada-mobile-banking-emerging-features-benchmark-2025 (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

