MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 100 000 $ pour soutenir les organismes participant aux efforts de secours et de rétablissement après le tremblement de terre dévastateur qui a ravagé Haïti le 14 août et la tempête tropicale Grace qui a balayé l'île lundi.

« Tous, chez BMO, sommes aux côtés du peuple haïtien alors qu'il fait face aux conséquences tragiques du tremblement de terre du week-end et de la tempête tropicale Grace en cours qui ont frappé la nation insulaire, a déclaré Vittorio Pellegrino, président régional, Services bancaires aux particuliers, Québec et Est de l'Ontario, Banque de Montréal. En plus de nous joindre à d'autres institutions financières canadiennes pour soutenir les efforts de secours immédiats et continus sur le terrain, nos pensées vont aux plus de 100 000 Canadiens d'origine haïtienne qui ont fait de Montréal et du Canada leur foyer, ainsi qu'à tous nos clients, employés et membres de la communauté qui ont été touchés par ces événements tragiques en Haïti. »

Secourir les collectivités dans le besoin est un élément clé de la raison d'être de BMO, soit d'avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires et de nous engager à bâtir une société inclusive. Le don de BMO sera versé à la Croix-Rouge canadienne et à UNICEF Canada, et répondra aux besoins immédiats et continus sur le terrain des personnes touchées par les événements de la semaine dernière.

Les personnes qui souhaitent soutenir les efforts de secours peuvent visiter : la Croix-Rouge canadienne et UNICEF Canada.

