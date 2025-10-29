Le partenariat de BMO avec Instacart offre des possibilités d'économies accrues pour les achats de produits alimentaires livrés à domicile pour les titulaires d'une carte de crédit BMO admissible.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - BMO et Instacart ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel offrant aux titulaires d'une carte de crédit BMO canadienne admissible davantage d'occasions d'améliorer leurs finances grâce à des économies substantielles sur des essentiels du quotidien comme la livraison d'épicerie.

Grâce à ce partenariat, les titulaires d'une carte de crédit BMO admissible au Canada peuvent dès maintenant s'inscrire et bénéficier d'avantages Instacart exclusifs, qui leur offriront plus de commodité, d'économies et de souplesse :

Les titulaires d'une carte de crédit haut de gamme ayant une carte Mastercard World ou World Elite ou une carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege bénéficieront d'un abonnement Instacart+ gratuit pendant six mois et d'un coupon mensuel de 10 $ à utiliser pour leurs achats alimentaires d'une valeur minimale de 50 $ effectués sur Instacart, soit une valeur annuelle pouvant atteindre 120 $ (abonnement Instacart+ requis). De plus, ils bénéficieront d'un an d'abonnement Instacart+ pour 79 $, soit une économie de 20 $, puis de 99 $ par an par la suite.

Tous les autres titulaires d'une carte de crédit BMO admissible peuvent bénéficier de trois mois d'abonnement gratuit à Instacart+ et d'un coupon mensuel de 5 $ sur les achats d'épicerie de 50 $ ou plus effectués sur Instacart, soit une valeur annuelle pouvant atteindre 60 $ (abonnement Instacart+ requis). De plus, ils bénéficient d'un an d'abonnement à Instacart+ pour 79 $, soit une économie de 20 $, puis de 99 $ par an par la suite.

« BMO se concentre sur la prestation d'expériences qui reflètent les besoins en constante évolution de nos clients, depuis la manière dont ils choisissent de faire leurs achats jusqu'à la manière dont ils gèrent leur quotidien, a indiqué Andras Lazar, chef, Produits, partenariats et innovation, Cartes de particuliers et de petites entreprises, Amérique du Nord, BMO. Nous sommes ravis de nous associer à Instacart, une organisation qui partage notre engagement à aider les consommateurs à gagner du temps et de l'argent et à améliorer leurs finances. Notre partenariat offre à nos clients l'accès à un large éventail de détaillants alimentaires, leur apportant ainsi plus de commodité, davantage d'occasions d'économiser et un haut niveau de souplesse. »

« Nous sommes ravis de nous associer à BMO pour rendre les achats quotidiens plus avantageux pour les consommateurs canadiens, a déclaré Kirstie McCarter, chef, Partenariats, chez Instacart. Grâce à ce partenariat, les titulaires d'une carte de crédit BMO admissible peuvent bénéficier d'un abonnement Instacart+, d'économies mensuelles et d'un accès à des épiceries et des détaillants partout au Canada, ce qui permet aux clients d'obtenir plus facilement que jamais les produits alimentaires et les articles de première nécessité dont ils ont le plus besoin, livrés directement à leur porte. »

Les titulaires d'une carte BMO admissible peuvent en savoir plus sur leurs avantages Instacart exclusifs à l'adresse www.bmo.com/InstacartAvantage. Les avantages sont valables jusqu'au 31 octobre 2027.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos d'Instacart

Instacart, chef de file nord-américain des technologies alimentaires, collabore avec les épiciers et les détaillants pour transformer les habitudes d'achat des consommateurs. La société s'est associée à plus de 1 800 enseignes nationales, régionales et locales afin de faciliter les achats en ligne, la livraison et les services de cueillette dans près de 100 000 magasins à travers l'Amérique du Nord sur la plateforme Instacart. Instacart permet à des millions de personnes d'acheter les produits alimentaires dont elles ont besoin auprès des détaillants qu'elles apprécient, et à environ 600 000 acheteurs Instacart de gagner leur vie en préparant, emballant et livrant des commandes selon leur propre emploi du temps flexible. La plateforme Instacart offre aux détaillants une gamme de produits et services technologiques professionnels pour optimiser leurs expériences de commerce électronique, traiter les commandes, numériser les magasins physiques, fournir des services publicitaires et recueillir des informations. Avec le programme Instacart Ads, des milliers de marques de produits de consommation courante, des leaders du secteur aux marques émergentes, s'associent à l'entreprise pour entrer directement en contact avec les consommateurs en ligne, directement au moment de l'achat. Avec Instacart Santé, l'entreprise fournit des outils visant à renforcer la sécurité nutritionnelle, à faciliter les choix sains pour les consommateurs et à élargir le rôle que l'alimentation peut jouer dans l'amélioration de la santé. Pour plus d'informations, visitez www.instacart.com/company (en anglais), et pour commencer à magasiner, visitez www.instacart.ca. Maplebear Inc. est la raison sociale enregistrée d'Instacart.

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244