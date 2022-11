L'intégration directe aux Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO offre aux clients un moyen plus efficace de gérer leurs opérations bancaires

Le partenariat met en lumière la stratégie de BMO visant à offrir à ses entreprises clientes des solutions novatrices de système bancaire ouvert

MONTRÉAL et CHICAGO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - BMO et FISPAN se sont associés pour offrir aux clients des Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO un accès direct à leurs opérations bancaires courantes à partir de leur progiciel de gestion intégrée (PGI) ou de leur système comptable.

Grâce à l'intégration des paiements, des rapports et de la concordance à ces systèmes, les clients disposent désormais d'un moyen plus simple et plus efficace d'effectuer et de gérer leurs transactions commerciales.

Sans quitter leur progiciel de gestion intégrée, les entreprises clientes de BMO pourront :

consulter en temps réel les informations sur leurs comptes et leurs soldes;

faire des virements et autres paiements électroniques nationaux;

établir automatiquement la concordance de leurs transactions.

« Nous sommes conscients que nos clients ont des exigences concurrentes et, en tant que partenaire bancaire, nous nous efforçons de les aider à améliorer leurs finances en leur offrant des solutions transparentes et simples, a déclaré Sean Ellery, chef, Numérique et innovation, Services bancaires aux grandes entreprises, BMO. Ce partenariat s'aligne parfaitement sur notre engagement à offrir des expériences numériques de premier plan à nos clients en leur donnant plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux : la croissance de leur entreprise. »

Ce partenariat représente l'investissement continu de BMO dans l'exploitation de la puissance du système bancaire ouvert pour adapter ses services aux besoins variés de ses clients des Services bancaires aux grandes entreprises :

BMO a récemment annoncé un partenariat avec Xero (en anglais), qui permet aux entreprises clientes de connecter et de gérer leurs comptes des Services bancaires en ligne et de Xero.

Le portail des développeurs de BMO met des interfaces bancaires API à la disposition des clients qui souhaitent créer des intégrations personnalisées entre leurs systèmes d'entreprise et leurs comptes de BMO.

« Nous sommes ravis de travailler avec BMO sur ces intégrations, se réjouit Lisa Shields, chef de la direction de FISPAN. Nous partageons l'importance que BMO accorde à l'innovation et à une meilleure expérience bancaire pour ses entreprises clientes, ce qui rend ce partenariat parfaitement adapté. »

« L'architecture ouverte de FISPAN simplifie et accélère l'intégration directe dans les PGI, a poursuivi Gurreet Sidhu, chef des technologies de l'information, Solutions de trésorerie et de paiement, BMO. Ce partenariat est un autre exemple de la façon dont BMO s'assure des partenariats de premier plan avec des fournisseurs qui nous aident à répondre aux besoins croissants de nos clients. »

BMO ouvre la voie en tant que banque numérique prête pour l'avenir, qui exploite le potentiel des technologies émergentes pour l'information et le traitement en temps réel. Alors que le secteur évolue vers les services bancaires ouverts, BMO soutient ses clients en créant une infrastructure d'API robuste, étayée par la sécurité, afin de permettre la prise de décisions financières sûres et sécurisées.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de FISPAN

FISPAN est le leader du marché des progiciels de gestion intégrée des services bancaires. Notre plateforme clé en main permet aux banques d'offrir facilement des services bancaires intégrés à l'application commerciale de leurs entreprises clientes. FISPAN alimente les meilleures expériences bancaires d'entreprise de leur catégorie en supprimant les frictions et en ajoutant de la valeur à la façon dont les clients de la banque exploitent leur entreprise. Fondée en 2016, FISPAN a son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique, et est dirigée par la chef de la direction et fondatrice, Lisa Shields. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fispan.com (en anglais).

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Marie-Catherine Noël, BMO, [email protected], 514-877-8224