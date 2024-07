BMO est la première banque au Canada et aux États-Unis à remporter un prix Red Dot dans la catégorie « Concept de design ».

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu le prix Red Dot : Concept de design 2024 dans la catégorie Interaction, Interface utilisateur et Expérience utilisateur pour avoir repensé l'expérience des services bancaires numériques pour les petites et moyennes entreprises (PME) clientes.

Guidé par les commentaires directs des PME clientes, BMO a réimaginé l'expérience des services bancaires aux entreprises, créant une interface utilisateur numérique plus simple et plus intuitive qui aide les clients à en faire plus en moins de temps et à se concentrer sur ce qui est important : la croissance de leur entreprise. La nouvelle expérience a récemment été lancée pour un groupe de clients sélectionnés au Canada avant un déploiement plus large plus tard en 2024.

Les prix Red Dot récompensent des projets de design exceptionnels dans un large éventail de catégories. Les projets sont jugés en fonction de leur utilisation réussie des qualités d'un bon design et de ceux qui se distinguent par leur design. BMO est la première banque au Canada et aux États-Unis à recevoir un prix Red Dot : Concept de design dans la catégorie Interaction, Interface utilisateur et Expérience utilisateur.

« Ce prix témoigne de l'approche innovante et centrée sur le client de BMO en matière de design, a déclaré Sean Ellery, chef, Numérique et innovation, Services bancaires aux grandes entreprises, BMO. En invitant les clients à participer directement et à nous faire part de leurs commentaires pour guider notre processus de développement, nous sommes en mesure de proposer systématiquement des produits et des services qui résolvent leurs défis concrets, facilitent leur quotidien et contribuent à faire progresser leur entreprise. »

« Nous sommes honorés d'être la première banque au Canada et aux États-Unis à recevoir ce prestigieux prix de design dans cette catégorie. Dans le cadre de notre stratégie Le numérique au premier plan, nous poursuivons notre engagement à offrir des expériences numériques de pointe qui aident les petites et moyennes entreprises à gérer leurs finances en toute confiance, a ajouté Derek Vernon, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord à BMO. Dans un monde numérique de plus en plus sophistiqué, la conception délibérée de l'expérience utilisateur est plus importante que jamais. L'innovation réside dans la façon dont nous pouvons tirer parti de la puissance de la technologie pour simplifier et optimiser l'expérience client. »

Ce prix représente une nouvelle étape dans le parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'inscrit dans la lignée de ses nombreuses reconnaissances sectorielles. En mars, BMO a été classé dans la liste des entreprises les plus innovantes du monde établie par Fast Company pour 2024 - la seule banque canadienne et américaine reconnue parmi plus de 600 organisations lauréates.

Pour plus d'informations sur les prix Red Dot, visitez www.Red-Dot.org (en anglais).

Pour plus d'informations sur le concept de design primé de BMO, cliquez ici.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Scott Doll - [email protected], 416-867-3996; Kate Simandl, [email protected], 416-867-3996