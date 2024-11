MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a reçu dix distinctions lors de la remise des Prix Lipper Fund 2024 au Canada de LSEG, les fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) et les fonds d'investissement BMO étant reconnus comme les meilleurs de leur catégorie dans cinq autres catégories.

Depuis plus de trente ans, les Prix Lipper Fund de LSEG récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui affichent un rendement ajusté au risque constamment élevé à 3 ans, 5 ans et 10 ans par rapport à leurs pairs. Basées sur la méthodologie quantitative exclusive de Lipper, les récompenses reflètent une évaluation indépendante du rendement des fonds.

« Nous sommes heureux d'être reconnus comme l'un des fonds les plus performants pour une autre année, a déclaré Sadiq Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. L'équipe de placement de BMO continue d'obtenir des résultats exceptionnels pour ses clients grâce à sa pensée novatrice, à son esprit de collaboration et à sa gestion prudente des risques. »

« À BMO Gestion mondiale d'actifs, nous sommes motivés par une raison d'être et nous continuerons à innover dans notre offre de FNB et de fonds d'investissement, a ajouté Sara Petrcich, chef, FNB et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous donnons aux investisseurs l'accès à une gamme croissante de choix de placements qui répondent à leurs besoins spécifiques, aidant ainsi nos clients à améliorer leurs finances et à investir en toute confiance. »

Les fonds d'investissement BMO suivants ont remporté les honneurs suivants :

BMO Fonds européen (série F) - Meilleur fonds d'actions européennes sur 5 ans

(série F) - Meilleur fonds d'actions européennes sur 5 ans BMO Fonds européen (série F) - Meilleur fonds d'actions européennes sur 10 ans

(série F) - Meilleur fonds d'actions européennes sur 10 ans BMO Fonds mondial de dividendes (série F) - Meilleur fonds mondial de dividendes et de revenus sur 3 ans

(série F) - Meilleur fonds mondial de dividendes et de revenus sur 3 ans BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F) - Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur trois ans

(série F) - Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur trois ans BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F) - Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur cinq ans

Les FNB BMO suivants ont remporté les honneurs dans les catégories suivantes :

FNB d'actions canadiennes à faible volatilité BMO (symbole : ZLB) - Meilleur fonds FNB d'actions canadiennes sur 10 ans

(symbole : ZLB) - Meilleur fonds FNB d'actions canadiennes sur 10 ans FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (symbole : ZMP) - Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur dix ans

(symbole : ZMP) - Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur dix ans FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US) (symbole : ZUS.U) - Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 3 ans

(symbole : ZUS.U) - Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 3 ans FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US) (symbole : ZUS.U) - Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 5 ans

(symbole : ZUS.U) - Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 5 ans FINB BMO S&P 500 (parts en $ US) (symbole : ZSP.U) - Meilleur fonds FNB d'actions américaines sur 10 ans

Pour plus de renseignements, consultez le site www.bmo.com/gma/ca.

Les placements dans des fonds d'investissement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinents avant d'investir. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et règlements applicables.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Avis juridique

Les prix Lipper Fund de LSEG, qui sont décernés annuellement, reconnaissent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont généré un rendement corrigé du risque solide et régulier par rapport à leurs pairs. Les prix Lipper Fund de LSEG sont basés sur les notations Lipper de rendement constant, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu le rendement constant le plus élevé dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper Fund de LSEG. Pour de plus amples renseignements, visitez www.lipperfondsawards.com(en anglais). Bien que LSEG Lipper déploie tous les efforts possibles pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données contenues aux présentes, elle ne peut en garantir l'exactitude.

Prix remis à des fonds canadiens

Le BMO Fonds européen (série F) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds d'actions européennes pour les périodes de 5 et 10 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 100 fonds (trois ans), 98 fonds (cinq ans), 66 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 30,60 % (un an), 9,59 % (trois ans), 11,23 % (cinq ans), 8,91 % (dix ans) et 9,91 % (depuis sa création le 3 novembre 2008).

Le BMO Fonds mondial de dividendes (série F) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds mondiaux de dividendes et de titres de revenu pour la période de 3 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 209 fonds (trois ans), 197 fonds (cinq ans), 131 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 29,75 % (un an), 13,45 % (trois ans), 11,51 % (cinq ans), 10,25 % (dix ans) et 11,13 % (depuis sa création le 12 août 2013).

Le BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation pour les périodes de 3 et de 5 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 242 fonds (trois ans), 197 fonds (cinq ans), s.o. (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 30,14 % (un an), 11,44 % (trois ans), 14,74 % (cinq ans) et 11,26 % (depuis sa création le 14 mai 2018).

Prix remis à des FNB canadiens

Le FNB d'actions canadiennes à faible volatilité BMO (symbole : ZLB) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds d'actions canadiennes pour la période de dix ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 561 fonds (trois ans), 466 fonds (cinq ans), 322 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 27,43 % (un an), 10,68 % (trois ans), 9,89 % (cinq ans), 10,44 % (dix ans) et 12,29 % (depuis sa création le 21 octobre 2011).

Le FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (symbole : ZMP) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds canadiens à revenu fixe pour la période de 10 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 545 fonds (trois ans), 486 fonds (cinq ans), 318 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 13,63 % (un an), 0,18 % (trois ans), 1,12 % (cinq ans), 2,38 % (dix ans) et 2,44 % (depuis sa création le 19 mars 2013).

Le FNB BMO obligations américaines à très court terme - parts en $ US (symbole : ZUS.U) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds mondiaux à revenu fixe pour les périodes de 3 et 5 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 398 fonds (trois ans), 266 fonds (cinq ans), s.o. (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 5,80 % (un an), 3,38 % (trois ans), 2,31 % (cinq ans) et 2,33 % (depuis sa création le 12 février 2019).

Le FINB BMO S&P 500 (parts en $ US) (symbole : ZSP.U) a remporté le prix Lipper Fund 2024 de LSEG dans la catégorie des fonds d'actions américaines pour la période de 10 ans prenant fin le 31 juillet 2024, qui comptait un total de 1 096 fonds (trois ans), 959 fonds (cinq ans), 610 fonds (dix ans). Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2024 était de 35,86 % (un an), 11,53 % (trois ans), 15,59 % (cinq ans), 12,95 % (dix ans) et 14,65 % (depuis sa création le 14 novembre 2012).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244